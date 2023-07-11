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تكنولوجيا وعلوم

في حال وقوع هاتف "آيفون" في الماء... إليكم هذا الخبر المهمّ

Lebanon 24
11-07-2023 | 14:00
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لطالما كان وضع الهاتف في الأرز طريقة مشهورة لإنقاذ جهازك من كارثة تلف المياه، لكن اتضح أن هذا ليس الإجراء الوحيد الذي يمكنك اتخاذه، حيث يمكن لتطبيق "آيفون" واحد أن يوفر خدعة "إخراج الماء" في أوقات الأزمات.
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ويوفر "Water Eject - Speaker Cleaner" مجموعة من الأصوات والأنماط اللمسية للمساعدة في إخراج القطرات الضارة.

ويمكن للمستخدمين حتى ضبط ثقل هذه الاهتزازات وشدتها وحدّتها لتحقيق الضجيج المطلوب.

ويمكن أيضا استخدام هذا الاختراق لإخراج الغبار من مكبرات الصوت.

ويقرأ وصف متجر التطبيقات الخاص به: "إن استخدام الطريقة الفريدة مع تطبيق Haptics & Sound Ejection سيؤدي إلى تشغيل أفضل مجموعات الأصوات وأنماط اللمس لإخراج الماء والغبار من السماعة. التطبيق يحتوي على المعالج التلقائي أو يمكنك تجربة الوضع اليدوي مع بعض التعديلات".

لتجربتها بنفسك، توجه إلى App Store على "آيفون" أو "آيباد" لتثبيت البرنامج.

وإذا كنت تعتقد أن الأمر يستحق الاستثمار، فاقرأ الخطوات التمهيدية قبل التوجه إلى الصفحة الرئيسية.

هنا، يمكن تبديل "الإخراج اليدوي" بين الأوضاع الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، مع إعدادات إضافية لتغيير الحدة والشدة.

ويتوفر أيضا مولد النغمات، والذي يتراوح من صفر إلى 20000 هرتز.

ويجب أن تبدأ الاهتزازات والأصوات بمجرد الضغط على زر الطاقة الذي سيعمل لمدة تقل عن 20 ثانية.

وبمجرد اكتمال العملية، يجب أن يظهر تنبيه يشير إلى أنه تم إخراج كل المياه من مكبرات صوت الهاتف.

وإذا نقرت على علامة التبويب الثالثة السفلية التي تبدو وكأنها مكبر صوت، فيمكن تشغيل مسارات مختلفة للتحقق من عمل مكبرات الصوت.

وإذا كنت تريد حقا توفير بعض الوقت، فيمكن أيضا إضافة التطبيق إلى اختصارات "آيفون" لسهولة الوصول إليه.

للقيام بذلك، توجه إلى متصفح "آيفون" وابحث عن "معرض الاختصارات".

ويمكن العثور على تطبيق Water Eject في قسم "Popular Shortcuts"، وللمستخدمين خيار إضافة هذا إلى اختصارات "آيفون" الخاصة بهم.

وإذا تم النقر فوق قسم الاختصارات، فسيكون لدى المستخدمين خيار بدء الجلسة ببساطة بضغطة زر واحدة.

ومن المهم ملاحظة أن Water Eject ربما لن يحل مشاكلك إذا تم غمر الهاتف في الماء لفترة طويلة جدا.

وإذا تسربت المياه إلى أجهزة "آيفون"، فقد يتسبب ذلك في حدوث تآكل مما يجعل من المستحيل في كثير من الأحيان العمل بشكل طبيعي. (روسيا اليوم)
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