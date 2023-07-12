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تكنولوجيا وعلوم

تطبيق Threads الجديد يستنزف بطارية الهاتف.. ما الحلّ؟

Lebanon 24
12-07-2023 | 00:32
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 استقطب تطبيق Threads منذ انطلاقه أكثر من 70 مليون مستخدم، ووصفه الخبراء بأنه "تهديد خطير" لـ"تويتر".
وبعد استخدامه، ادعى الكثيرون أنه يستنزف بطارية هواتفهم الذكية، وانتقل العديد من المستخدمين المحبطين إلى "تويتر" لمناقشة المشكلة، حيث قال أحدهم: "سأستخدم Threads ولكنه يقتل بطارية هاتفي بسرعة البرق".
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سبب استنزاف البطارية هذا لا يزال غير واضح، لكن جيك مور خبير الأمن السيبراني في ESET، رأى أن الأمر قد يرجع إلى عملية تسمى "الاختبار السلبي".

وفي حديثه إلى MailOnline، قال: "لطالما اتهمت تطبيقات Meta بالتسبب في نفاد بطارية "آيفون". وتُستخدم عملية تسمى الاختبار السلبي لمساعدة المطورين على تعلم كيفية استخدام الأشخاص للتطبيق لتحسينه، وكان يُعتقد أن "فيسبوك" يستخدم هذا في الماضي.

ويتضمن الاختبار السلبي تحليل استجابة التطبيق عند إدخال إدخالات غير صالحة.

وفي سياق "فيسبوك"، يمكن استخدام الاختبار السلبي لتقييم وظائف ميزات معينة أو قياس السرعة التي يتم بها تحميل الرسائل عند نفاد البطاريات بشكل أسرع من المعتاد.

وإذا لاحظت أن بطاريتك تستنفد بعد تنزيل Threads، فتأكد من إيقاف تشغيل إعداد تحديث تطبيق الخلفية في هاتفك.

ويسمح هذا الإعداد للتطبيقات بالتحقق من التحديثات والمحتوى الجديد، حتى عندما لا تكون قيد الاستخدام - ويمكن أن يستنفد عمر البطارية بسرعة.

ولإيقاف هذا على "آيفون"، ما عليك سوى فتح تطبيق الإعدادات والانتقال إلى عام. اضغط على تحديث تطبيق الخلفية، ثم إيقاف.

وعلى نظام "أندرويد"، افتح الإعدادات ثم انقر فوق الاتصالات ثم استخدام البيانات.

ومن قسم الهاتف المحمول، انقر فوق استخدام بيانات الهاتف. حدد Threads من أسفل الرسم البياني للاستخدام، وقم بإيقاف تشغيل السماح باستخدام بيانات الخلفية. (روسيا اليوم)
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