غوغل.. إستقالة باحث رئیسي في الذكاء الاصطناعي لإنشاء مشروعه الخاص

أعلن ليون جونز، وهو باحث رئيسي بقطاع الذكاء الاصطناعي في غوغل، استقالته من منصبه بفرع الشركة في اليابان، مشيراً إلى انتهاء علاقته بالشركة رسمياً في وقت لاحق من الشهر الجاري.وفي بيان إلى "بلومبرغ"، أرجع جونز قراره، إلى رغبته في تأسيس "شركة خاصة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي".وقال في بيانه، "مغادرة جوجل لم تكن قراراً سهلاً، لقد كان عقداً رائعاً من العمل معهم، لكن الوقت قد حان لتجربة شيء مختلف. كما أن الوقت يبدو مناسباً لبناء شيء جديد، نظراً للزخم والتقدم الحاصل في مجال الذكاء الاصطناعي".يذكر أن جونز كان عضواً بالفريق البحثي المسؤول عن ورقة بحثية بعنوان Attention is All You Need، والتي وضعت حجر الأساس للكثير من النماذج الذكية التي تقف وراء عدد كبير من الخدمات والمنصات والتطبيقات.الدراسة البحثية، التي خرجت للنور في عام 2017، ركزت على مكون برمجي رئيسي في نماذج الذكاء الاصطناعي يسمى Transformers، وهو مكون يساعد نماذج الذكاء الاصطناعي على التركيز على أهم الأجزاء في المعلومات التي يتم تحليلها.وبمغادرة جونز، تكون غوغل، قد خسرت جميع المؤلفين الثمانية الذي وقفوا وراء الورقة التي مهدت إلى وصول سوق الذكاء الاصطناعي إلى ما وصل إليه.