تحذير لمستخدمي "غوغل كروم".. هذه التطبيقات تسرق بطاقتك الائتمانية احذفها فوراً!

حذر خبراء الأمن السيبراني مستخدمي "غوغل كروم" من بعض التطبيقات الخطيرة التي تتيح ميزات إضافية إلى المتصفح عند تنزيلها، يمكنها سرقة بطاقتك الائتمانية.

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واكتشف الباحث في الأمن السيبراني فلاديمير بالانت هذه التطبيقات الضارة. ووجد أولا إضافة متصفح يسمى PDF Toolbox في متجر "غوغل كروم" الإلكتروني وكان قلقا بشأن مهامه.وقاده ذلك إلى مزيد من التحقيق في المتجر وكشف عن 34 إضافة كاذبة بشأنه يمكن أن تعرض أجهزة المستخدمين للخطر.وكانت التطبيقات موجودة على المتجر الإلكتروني منذ 2021 و2022. وهذا يعني أن المستخدمين كان لديهم متسع من الوقت لتنزيلها.وقامت "غوغل" منذ ذلك الحين بإزالة جميع الإضافات من متجرها عبر الإنترنت.ويجدر التحقق من جهازك إذا كنت تعتقد أنك قمت بتنزيلها قبل إزالتها من قبل "غوغل".وذكرت مدونة Kaspersky: "كقاعدة عامة، تطلب المكونات الإضافية للمتصفح الموافقة على عرض جميع بياناتك وتغييرها على جميع المواقع. أي أنهم يرون كل ما تفعله على جميع المواقع التي تزورها، ويمكنهم تغيير محتوى الصفحة المعروضة بشكل تعسفي".ويمكن لمنشئي هذه الإضافات سرقة تفاصيل بطاقتك الائتمانية، وجمع بياناتك، وجعل الإعلانات تنهال عليك.وللبقاء آمنا، أجرِ بحثك قبل تنزيل أي تطبيقات أو ملحقات. وإذا كان لديك أي من التطبيقات التالية، فاحذفها.إضافات "غوغل كروم" المطلوب حذفها:"مختبر كاسبرسكي" يوضح كيفية تدمير برامج التجسس لنظام iOSBrisk VPNClipboard HelperMaxi RefresherQuick TranslationEasyview Reader viewPDF ToolboxEpsilon AdblockerCraft CursorsAlfablocker ad blockerZoom PlusBase Image DownloaderClickish fun cursorsCursor-A custom cursorAmazing Dark ModeMaximum Color Changer for YoutubeAwesome Auto RefreshVenus AdblockAdblock DragonReadl Reader modeVolume FrenzyImage download centerFont CustomizerEasy Undo Closed TabsScreence screen recorderOneCleanerRepeat buttonLeap Video DownloaderTap Image DownloaderQspeed Video Speed ControllerHyperVolumeLight picture-in-picture (روسيا اليوم)