أطلقت صاروخاً يعمل بالميثان.. شركة صينية تتفوّق على ماسك

Advertisement

تمكنت شركة صينية ناشئة من هزيمة نظيرتها "سبيس إكس" المملوكة للملياردير إيلون ماسك، في سباق إطلاق صاروخ يعمل بوقود الميثان، بحسب تقرير لوكالة بلومبيرغ.وأشار التقرير إلى أن هذه الخطوة تعزز المساعي الصينية نحو منافسة الولايات المتحدة في هيمنتها المفروضة في الفضاء.وأطلقت شركة "لاند سبيس تكنولوجي"، اليوم الأربعاء، الصاروخ "ZQ-2" من مركز جيوغوان لإطلاق الأقمار الصناعية شمال غربي الصين، بحسب ما نشره تلفزيون الصين المركزي.وجاء الإطلاق الناجح بعد محاولة واحدة فاشلة في كانون الاول الماضي، بسبب عطل في أحد المحركات. (الحرة)