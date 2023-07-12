Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

اختفاء التغريدات.. عطل غامض يُصيب تويتر

Lebanon 24
12-07-2023 | 11:28
A-
A+
Doc-P-1086855-638247834913519190.jpg
Doc-P-1086855-638247834913519190.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لوحظ اختفاء تغريدات في العديد من الحسابات على منصة "تويتر" قبل أن تعود الخدمة للعمل بشكل طبيعي.

وأثناء هذا العطل، بقيت الحسابات كما هي، إلا أنها لا تظهر التغريدات السابقة. ويبدو أن العطل شمل المستخدمين في الولايات المتحدة على الأقل، وقد أثر على مؤسسات كبرى وحتى حساب مالك المنصة، إيلون ماسك، نفسه.
Advertisement

ولم تصدر الشركة توضيحا رسميا حتى كتابة التقرير.
 
 
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:38 | 2023-07-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:11 | 2023-07-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:11 | 2023-07-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:49 | 2023-07-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:01 | 2023-07-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
11:00 | 2023-07-12
08:00 | 2023-07-12
05:00 | 2023-07-12
03:27 | 2023-07-12
01:02 | 2023-07-12
00:59 | 2023-07-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website