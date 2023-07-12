اختفاء التغريدات.. عطل غامض يُصيب تويتر

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لوحظ اختفاء تغريدات في العديد من الحسابات على منصة "تويتر" قبل أن تعود الخدمة للعمل بشكل طبيعي.وأثناء هذا العطل، بقيت الحسابات كما هي، إلا أنها لا تظهر التغريدات السابقة. ويبدو أن العطل شمل المستخدمين في الولايات المتحدة على الأقل، وقد أثر على مؤسسات كبرى وحتى حساب مالك المنصة، إيلون ماسك، نفسه.ولم تصدر الشركة توضيحا رسميا حتى كتابة التقرير.