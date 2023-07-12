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تكنولوجيا وعلوم

الصين تعتزم إرسال رواد فضاء للقمر بحلول 2030

Lebanon 24
12-07-2023 | 23:00
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وسط سباق محموم مع أميركا، تخطط الصين لإرسال صاروخين إلى القمر بحلول عام 2030، يحمل أحدهما المركبة الفضائية التي ستهبط على السطح، وينقل الآخر رواد الفضاء.

وذكرت وسائل إعلام حكومية اليوم الأربعاء نقلًا عن مهندس في الوكالة الصينية لرحلات الفضاء المأهولة، أن كلا الصاروخين سيدخلان مدار القمر، وبعد التحام ناجح، سيدخل رواد الفضاء مركبة الهبوط على القمر.
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وستتغلب خطة الصاروخين على العقبة التكنولوجية التي تعترض طريق الصين منذ زمن طويل، والتي تتمثل في تطوير صاروخ قوي بالدرجة الكافية لنقل رواد الفضاء ومسبار هبوط معًا.
 
وأوضح تشانغ هاي ليان، نائب كبير المهندسين في الوكالة الصينية لرحلات الفضاء المأهولة، في مدينة ووهان بوسط الصين، أن مركبة الهبوط ستنقل الرواد مرة أخرى إلى المركبة الفضائية في المدار، بعد أن يكونوا قد أنهوا مهامهم العلمية، وجمعوا العينات، في بداية رحلة للعودة إلى الأرض. (العربي) 
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