مميزات رائعة لمنصة "باشكاتب".. اكتشفوها الآن

تُعد منصة (باشكاتب) Bashkateb واحدة من المنصات المخصصة لإنشاء المحتوى النصي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث يعمل فريق من المطورين والخبراء في مجال التكنولوجيا على تحسين الخوارزميات والبرمجيات لضمان توفير خدمة سريعة وفعالة لكتابة المحتوى بلغات متعددة من بينها اللغة العربية.

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وتزامنًا مع ثورة الذكاء الاصطناعي التوليدي التي نشهدها حاليًا، تقدم المنصة مجموعة من الأدوات التي تستند في عملها إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي لمساعدة عملائها في توليد المحتوى النصي بأنواعه المتعددة سواء كانت نصوصًا موجهة للمنصات الاجتماعية أو الأبحاث العلمية أو المقالات والمدونات وغيرها الكثير.



كذلك، توفر منصة (باشكاتب) أداة لتوليد الصور من خلال كتابة جملة واحدة أو أكثر في المدخلات، وأداة لتحويل ملفات الصوت والفيديو إلى ملف نصي، حيث تقوم المنصة بتحليل الملف المرفوع وتحويل المقاطع الصوتية إلى نصوص مكتوبة بطريقة احترافية.



بالإضافة إلى ذلك؛ توفر منصة باشكاتب أداة المبرمج التي تقوم بتوليد الأكواد البرمجية بأي لغة برمجية عن طريق فهم الجمل والمدخلات باللغة الطبيعية للمستخدم.



روبوت باشكاتب الذكي وتزامنًا مع ثورة الذكاء الاصطناعي التوليدي التي نشهدها حاليًا، تقدم المنصة مجموعة من الأدوات التي تستند في عملها إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي لمساعدة عملائها في توليد المحتوى النصي بأنواعه المتعددة سواء كانت نصوصًا موجهة للمنصات الاجتماعية أو الأبحاث العلمية أو المقالات والمدونات وغيرها الكثير.كذلك، توفر منصة (باشكاتب) أداة لتوليد الصور من خلال كتابة جملة واحدة أو أكثر في المدخلات، وأداة لتحويل ملفات الصوت والفيديو إلى ملف نصي، حيث تقوم المنصة بتحليل الملف المرفوع وتحويل المقاطع الصوتية إلى نصوص مكتوبة بطريقة احترافية.بالإضافة إلى ذلك؛ توفر منصة باشكاتب أداة المبرمج التي تقوم بتوليد الأكواد البرمجية بأي لغة برمجية عن طريق فهم الجمل والمدخلات باللغة الطبيعية للمستخدم.

كذلك، تقدم منصة باشكاتب أيضًا مجموعة متنوعة من روبوتات الدردشة التفاعلية المتخصصة عبر مختلف القطاعات، مثل: خدمة العملاء، والتسويق والمبيعات، وغيرها.



وتستخدم روبوتات الدردشة التفاعلية التي تستند في عملها إلى الذكاء الاصطناعي معالجة اللغة الطبيعية (NLP) لمساعدة المستخدمين على التفاعل مع خدمات الويب أو التطبيقات من خلال النص أو الرسومات أو الكلام. ويمكن لروبوتات الدردشة استيعاب اللغات البشرية الطبيعية ومحاكاة المحادثات البشرية وتشغيل المهام البسيطة والمؤتمتة.



وإضافةً إلى ذلك، تستخدم روبوتات الدردشة القائمة على الذكاء الاصطناعي الذكاء التنبئي والذكاء الاصطناعي لتعرّف تفضيلات المستخدمين واستخدام تلك المعرفة لتوفير التوصيات والاحتياجات المتوقعة.



أهم الميزات في منصة باشكاتب

وتتميز منصة باشكاتب بالواجهة البسيطة التي تجعلها أسهل في الاستخدام من المنصات الأخرى، مثل:ChatGPT، بالإضافة إلى أن التسجيل فيها مجاني، كما يوجد لديها خطة مجانية للمستخدمين الجدد.



وتوفر المنصة خدمة كتابة المحتوى بلغات متعددة، ومنها: اللغة العربية، مما يتيح للمستخدمين الكتابة والتواصل بلغات مختلفة في أي مجال، كما توفر خدمات متعددة للكتابة المخصصة للأفراد والشركات والمؤسسات والمواقع الإلكترونية، التي يمكن أن تتضمن كتابة المقالات والمنشورات والتدوينات والإعلانات والنصوص العامة والتجارية.



كذلك، تقدم منصة باشكاتب دعمًا فنيًا على مدار الساعة لعملائها، وتقدم النصائح والإرشادات اللازمة للمستخدمين لضمان حصولهم على أفضل تجربة استخدام.



علاوة على ذلك؛ تقدم المنصة خطط تسعير مرنة لتناسب الاحتياجات المتنوعة لعملائها، إذ تقدم 4 خطط للاشتراك، وهي:



- الخطة المجانية: تتيح لك الوصول إلى توليد 2500 كلمة في الشهر و5 صور فقط، ولكن لا تتيح لك الوصول إلى أدوات المبرمج وتحويل الصوت إلى نص، كما تظهر فيها إعلانات.

- خطة محرر: تتيح لك توليد 30 ألف كلمة في الشهر، و100 صورة، بالإضافة إلى الوصول إلى كافة الميزات الأخرى مقابل 299 جنيهًا مصريًا في الشهر، ولكن هذه الخطة تدعم ظهور الإعلانات أيضًا.

- خطة كاتب: تتيح لك توليد 100 ألف كلمة، و250 صورة في الشهر، بالإضافة إلى الوصول إلى كافة الميزات الأخرى مقابل 599 جنيهًا مصريًا شهريًا.

- خطة الأفضل لك: تتيح لك توليد 250 ألف كلمة، و500 صورة في الشهر، بالإضافة إلى الوصول إلى كافة الميزات الأخرى مقابل 999 جنيهًا مصريًا شهريًا.