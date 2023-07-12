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تكنولوجيا وعلوم

تقرير يُبشر بعودة "هواوي" إلى سوق هواتف الـ"5G".. هذه آخر المعطيات

Lebanon 24
12-07-2023 | 16:00
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أفادت وكالة "رويترز"، اليوم الأربعاء، نقلًا عن شركات أبحاث، بأن عملاقة التقنية الصينية هواوي تخطط للعودة إلى صناعة الهواتف الذكية التي تدعم شبكات الجيل الخامس 5G، وذلك بحلول نهاية العام الحالي.
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ونقلت الوكالة عن 3 شركات أبحاث تقنية تابعة لجهات خارجية تغطي قطاع الهواتف الذكية في الصين أنه يُحتمل أن تكون هواوي قادرة على شراء شرائح الجيل الخامس محليًا باستخدام تقنياتها الخاصة في تصميم أشباه الموصلات، بالإضافة إلى الشرائح من (شركة تصنيع أشباه الموصلات الدولية) SMIC.

ويُعتقد أن العودة إلى سوق الهواتف الذكية التي تدعم شبكات الجيل الخامس سوف يمثل انتصارًا للشركة التي قالت إنها تكافح للبقاء على «قيد الحياة» بعد العقوبات الأميركية.

وبلغت إيرادات قطاع الأعمال الاستهلاكية لشركة هواوي ذروتها عند 483 مليار يوان (67 مليار دولار أمريكي) في عام 2020، قبل أن تنخفض بنسبة 50 في المئة تقريباً بعد عام.

وتنافست هواوي، التي تتخذ من شنجن مقرًا لها، مع آبل الأميركية وسامسونغ الكورية الجنوبية، للظفر بلقب أكبر شركة لصناعة الهواتف الذكية في العالم، ولكن القيود الأميركية، التي بدأت في عام 2019، أدّت إلى منع وصولها إلى أدوات صناعة الشرائح الأساسية لإنتاج الهواتف الرائدة.

وتصف الحكومات الأميركية والأوروبية هواوي بأنها خطر أمني، وهي تهمة تنفيها الشركة.

ومنذ بدء العقوبات، لم تتمكن هواوي إلا من بيع أعداد محدودة من الهواتف التي تدعم شبكات الجيل الخامس، وذلك باستخدام الشرائح التي كانت مخزنة لديها.

وسقطت هواوي، التي أصبحت مقيدة ببيع هواتف الجيل الرابع، من معظم التصنيفات في جميع أنحاء العالم العام الماضي، وذلك عندما وصلت المبيعات إلى نقطة منخفضة جدًا.

ومع ذلك، فقد ارتفعت حصتها من السوق الصيني إلى 10 في المئة في الربع الأول، وذلك بحسب شركة أبحاث السوق (كاناليس) Canalys.

ووفقًا لـ"رويترز"، تتوقع واحدة من شركات الأبحاث بأن يبلغ عدد شحنات هواوي من هواتف الجيل الخامس بين 2 و 4 ملايين جهاز، في حين تتوقع شركة أخرى أن تبلغ الشحنات 10 ملايين وحدة.

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