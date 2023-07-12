عبر منصة "وي شات".. آبل تطلق متجراً إلكترونياً في الصين

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ويعتبر وي شات "WeChat" تطبيق المحادثة الفورية الأشهر داخل الصين، إذ يزيد عدد مستخدميه على 1.2 مليار مستخدم، وسيكون متجر آبل الإلكتروني متاحاً عبر وي شات من خلال برنامج مصغر "Mini-program" يُمكن إضافته إلى التطبيق.وتعتبر البرامج المصغرة ملحقات يمكن لمستخدمي وي شات إضافتها للتمتع بخدمات التجارة الإلكترونية والبث الحي فضلاً عن الخدمات المالية وخدمات التوصيل للمنازل وغيرها.وسيكون بإمكان المستخدمين شراء كافة منتجات آبل من المتجر الإلكتروني عبر منصة وي شات مثل هواتف آيفون وأجهزة آيباد وماك وغيرها، مع التمتع بشحن مجاني عند الطلب، وبعض المستخدمين سوف يمكنهم الدفع مقابل التوصيل في غضون 3 ساعات فقط، بالإضافة إلى برنامج استبدال الأجهزة.وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة آبل لزيادة المبيعات في الصين عبر التوجه إلى منصة وي شات الأكثر انتشارًا بين أوساط المستهلكين الصينيين.وبحسب ما ذكرت "رويترز"، فإن آبل بالفعل لديها متجر على منصة "علي بابا" الصينية، كما أن متجر JD.com – وهو ثاني أكبر متجر إلكتروني في الصين – يعتبر الوكيل الرسمي لآبل هناك.وكانت مبيعات آبل في الصين قد انخفضت في الربع الأول من العام الجاري بواقع 5% على أساس سنوي، مسجلةً أكبر انخفاض لها منذ عام 2014، وفقًا للبيانات المنشورة من مؤسسة Counterpoint Research ﻷبحاث السوق.ومع ذلك، فإن آبل تمتلك الحصة السوقية الأكبر في الصين حاليًا، حيث شكلت مبيعاتها نحو 20% من إجمالي مبيعات الهواتف الذكية في الصين خلال الربع الأول من العام الجاري.