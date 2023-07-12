Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

عبر منصة "وي شات".. آبل تطلق متجراً إلكترونياً في الصين

Lebanon 24
12-07-2023 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1086982-638248053438554269.jpg
Doc-P-1086982-638248053438554269.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أطلقت آبل متجراً إلكترونياً في الصين يمكن الوصول إليه عبر تطبيق "وي شات WeChat" الشهير المملوك لشركة تينست التقنية، وفقًا لما ذكرته وكالة "رويترز".

ويعتبر وي شات "WeChat" تطبيق المحادثة الفورية الأشهر داخل الصين، إذ يزيد عدد مستخدميه على 1.2 مليار مستخدم، وسيكون متجر آبل الإلكتروني متاحاً عبر وي شات من خلال برنامج مصغر "Mini-program" يُمكن إضافته إلى التطبيق.
Advertisement

وتعتبر البرامج المصغرة ملحقات يمكن لمستخدمي وي شات إضافتها للتمتع بخدمات التجارة الإلكترونية والبث الحي فضلاً عن الخدمات المالية وخدمات التوصيل للمنازل وغيرها.

وسيكون بإمكان المستخدمين شراء كافة منتجات آبل من المتجر الإلكتروني عبر منصة وي شات مثل هواتف آيفون وأجهزة آيباد وماك وغيرها، مع التمتع بشحن مجاني عند الطلب، وبعض المستخدمين سوف يمكنهم الدفع مقابل التوصيل في غضون 3 ساعات فقط، بالإضافة إلى برنامج استبدال الأجهزة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة آبل لزيادة المبيعات في الصين عبر التوجه إلى منصة وي شات الأكثر انتشارًا بين أوساط المستهلكين الصينيين.

وبحسب ما ذكرت "رويترز"، فإن آبل بالفعل لديها متجر على منصة "علي بابا" الصينية، كما أن متجر JD.com – وهو ثاني أكبر متجر إلكتروني في الصين – يعتبر الوكيل الرسمي لآبل هناك.

وكانت مبيعات آبل في الصين قد انخفضت في الربع الأول من العام الجاري بواقع 5% على أساس سنوي، مسجلةً أكبر انخفاض لها منذ عام 2014، وفقًا للبيانات المنشورة من مؤسسة Counterpoint Research ﻷبحاث السوق.

ومع ذلك، فإن آبل تمتلك الحصة السوقية الأكبر في الصين حاليًا، حيث شكلت مبيعاتها نحو 20% من إجمالي مبيعات الهواتف الذكية في الصين خلال الربع الأول من العام الجاري.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:38 | 2023-07-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:49 | 2023-07-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:01 | 2023-07-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:11 | 2023-07-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:45 | 2023-07-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
01:22 | 2023-07-13
00:21 | 2023-07-13
23:00 | 2023-07-12
16:00 | 2023-07-12
14:00 | 2023-07-12
13:52 | 2023-07-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website