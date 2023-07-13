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صحة
جديد الذكاء الاصطناعي.. غوغل تطور هذه الميزة قريباً
Lebanon 24
13-07-2023
|
03:28
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يطور عملاق محركات البحث في الإنترنت "غوغل" برنامجا جديدا عبر الذكاء الاصطناعي، يوفر لمستخدميه طبيبا افتراضيا يجيب على أسئلتهم.
ويستعين مستخدمو "غوغل" حاليا به عبر طرح الأسئلة التي تكون الإجابة عنها هائلة، وهي عبارة عن صفحات في مواقع لا تعد ولا تحصى، بعضها مرتبط وبعضها بعيد كل البعد عن الموضوع.
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لكن "طبيب غوغل" الجديد سيقدم إجابات أكثر دقة، وسيكون أداؤه تماما مثل أداء الطبيب البشري.
وقال باحثون من "غوغل" في دراسة نشرت في مجلة "نيتشر" العلمية إن الخدمة الجديدة سوف تستخدم نظاما شبيها بنظام روبوت الدردشة الشهير "تشات جي بي تي".
وأضافت أن دقة الإجابات كانت بنسبة 92 في المئة.
وعلى سبيل المثال، كانت الإجابات التي قدمها "طبيب غوغل" مماثلة لإجابات قدمها 9 أطباء من الولايات المتحدة وبريطانيا والهند، سئلوا 80 سؤالا.
لكن "طبيب غوغل" فشل في تقديم تفاصيل وإجابات دقيقة عن مشكلات صحية مثل "سلس البول"، وهل بالإمكان علاجها.
صحة
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