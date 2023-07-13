Advertisement

صحة

جديد الذكاء الاصطناعي.. غوغل تطور هذه الميزة قريباً

Lebanon 24
13-07-2023 | 03:28
A-
A+
Doc-P-1087087-638248414372414567.jpg
Doc-P-1087087-638248414372414567.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يطور عملاق محركات البحث في الإنترنت "غوغل" برنامجا جديدا عبر الذكاء الاصطناعي، يوفر لمستخدميه طبيبا افتراضيا يجيب على أسئلتهم.

ويستعين مستخدمو "غوغل" حاليا به عبر طرح الأسئلة التي تكون الإجابة عنها هائلة، وهي عبارة عن صفحات في مواقع لا تعد ولا تحصى، بعضها مرتبط وبعضها بعيد كل البعد عن الموضوع.
Advertisement

لكن "طبيب غوغل" الجديد سيقدم إجابات أكثر دقة، وسيكون أداؤه تماما مثل أداء الطبيب البشري.
وقال باحثون من "غوغل" في دراسة نشرت في  مجلة "نيتشر" العلمية إن الخدمة الجديدة سوف تستخدم نظاما شبيها بنظام روبوت الدردشة الشهير "تشات جي بي تي".

وأضافت أن دقة الإجابات كانت بنسبة 92 في المئة.

وعلى سبيل المثال، كانت الإجابات التي قدمها "طبيب غوغل" مماثلة لإجابات قدمها 9 أطباء من الولايات المتحدة وبريطانيا والهند، سئلوا 80 سؤالا.

لكن "طبيب غوغل" فشل في تقديم تفاصيل وإجابات دقيقة عن مشكلات صحية مثل "سلس البول"، وهل بالإمكان علاجها.

صحة

تكنولوجيا وعلوم

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:49 | 2023-07-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:01 | 2023-07-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:11 | 2023-07-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:45 | 2023-07-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:14 | 2023-07-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
04:47 | 2023-07-13
03:38 | 2023-07-13
01:55 | 2023-07-13
01:22 | 2023-07-13
00:21 | 2023-07-13
23:00 | 2023-07-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website