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تكنولوجيا وعلوم

"تويتر" و"شات جي بي تي" يعودان إلى العمل بعد عطل وجيز

Lebanon 24
13-07-2023 | 04:47
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عادت خدمات "تويتر" إلى العمل بعد عطل وجيز يوم الأربعاء، بحسب موقع داون ديتيكتور دوت كوم لتتبع أعطال المواقع الإلكترونية.
 
 
كذلك عاد CHATGBT روبوت الدردشة واسع الانتشار من تطوير شركة أوبن إيه.آي إلى العمل، بحسب الموقع الإلكتروني للشركة.
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وأفاد موقع داون ديتيكتور بوجود نحو 200 بلاغ عن وجود مشكلات في منصة التواصل الاجتماعي المملوكة لإيلون ماسك، وذلك بعد تسجيل الموقع 5287 بلاغا.

وقالت شركة أوبن إيه.آي في وقت سابق إن عمليات تسجيل الدخول إلى تشات جي.بي.تي بدأت في العمل.
 
 
وقالت في وقت لاحق إن ثمة مشكلة يظهر فيها لبعض المستخدمين رسالة بخطأ "الفشل في الحصول على حالة الخدمة".

ويتتبع داون ديتيكتور الانقطاعات عن طريق تجميع تقارير من عدد من المصادر، بما في ذلك بلاغات المستخدمين على منصته. (العربية)
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