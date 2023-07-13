التلسكوب جيمس ويب يلتقط ولادة نجوم مشابهة لشمسنا

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التقط التلسكوب الفضائي جيمس ويب صورة جديدة مذهلة تظهر ولادة نجوم مشابهة للشمس، بعد عام تماماً على نشر صوره الأولى للكون.وتطغى على الصورة نفثات من الهيدروجين الأحمر نتيجة انبثاق النجوم الناشئة من شرنقتها من الغبار، في أقرب منطقة لتشكل النجوم من الأرض، على بعد 390 سنة ضوئية منها.بحسب كلاوس بونتوبيدان، المسؤول عن برنامج جيمس ويب العلمي في "سبايس تلسكوب سايتس إنستيتيوت" "فإن هذه الصورة تتضمن نحو 50 نجمة حديثة الولادة ذات أحجام مماثلة لشمسنا".