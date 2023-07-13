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تكنولوجيا وعلوم

"غوغل" تطرح تطبيق "بارد" باللغة العربية في بضعة دول

Lebanon 24
13-07-2023 | 07:26
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أعلنت شركة غوغل أنها ستطرح تطبيق تشات بوت "بارد"، الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي، في جميع أنحاء أوروبا والبرازيل بهدف توسيع نطاق توفره ليشمل مئات الملايين من المستخدمين، وبعدة لغات من ضمنها اللغة العربية.
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ذكرت الشركة أيضا أنها ستضيف المزيد من الميزات إلى التطبيق حيث تسعى جاهدة لمواكبة منافستها مايكروسوفت، التي تستخدم تطبيق (تشات جي بي تي) الشهير، ضمن سباق لتطوير الذكاء الاصطناعي المحوري للاستخدام التجاري.

وفي شباط الماضي، أطلقت غوغل تطبيق تشات بوت بارد ، لكنها أجلت طرحه المخطط له الشهر الماضي بالاتحاد الأوروبي، حيث فحص المنظمون ما إذا كانت الخدمة تمتثل لقواعد الخصوصية الصارمة للكتلة.

ونقلت أسوشيتد برس عن غوغل قولها "تواصلنا بشكل استباقي مع الخبراء وواضعي السياسات ومنظمي الخصوصية".
 
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