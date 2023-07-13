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تكنولوجيا وعلوم

روبوت من غوغل يجتاز اختبار الطب الأميركي

Lebanon 24
13-07-2023 | 09:09
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نجح روبوت المحادثة الطبي القائم على الذكاء الاصطناعي من غوغل، في اختبار الطب في الولايات المتحدة، لكن نتائجه جاءت أقل من تلك التي حققها البشر، وفقاً لدراسة نُشرت في مجلة "نيتشر".

وتخوض شركات التكنولوجيا العملاقة تنافساً محموماً في مجال الذكاء الاصطناعي، وتعتبر الرعاية الصحية أحد المجالات التي سبق أن تحقق فيها تقدم ملموس بفضل التكنولوجيا، إذ تبيّن أنّ بعض الخوارزميات تكفل قراءة أفضل لصور الأشعة الطبية من تلك التي يجريها البشر.
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وأكدت "غوغل" أن "ميد-بالم" كان أول برنامج كبير قائم على النموذج اللغوي، وهي تقنية ذكاء اصطناعي يتم تدريبها بواسطة كميات كبيرة من النصوص البشرية، لاجتياز اختبار الترخيص الطبي الأميركي.
إذ يعتبر اجتياز هذا الاختبار  بمثابة قبول صاحبه لمزاولة الطب في الولايات المتحدة، ويتطلب ذلك أن يحصل فيه على درجة تقارب 60 في المئة.
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