التوصية للجميع.. حدثوا هواتف الآيفون فوراً

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أطلقت شركة "أبل" الأميركية تحديث استجابة أمنية سريعة، يسعى إلى إحداث إصلاحات أمنية نصحت بها الشركة المستخدمين كافة.ويطلق على التحديث الجديد في "أبل"iOS 16.5.1 (c).وقالت الشركة إن تحديث الاستجابة السريعة الأمنية يقدم إصلاحات أمنية وينصح أن ينجزه كل المستخدمين. ولم توضح الشركة ما هي المشكلات الأمنية التي يعالجها التحديث الجديد.ولتنفيذ التحديث، على المستخدم التوجه إلى قائمة الإعدادات ثم عام ثم صفحة (Software Update) ومن هناك يمكن تحميل التحديث. (سكاي نيوز عربية)