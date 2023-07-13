27
o
بيروت
27
o
طرابلس
26
o
صور
27
o
جبيل
25
o
صيدا
27
o
جونية
24
o
النبطية
24
o
زحلة
25
o
بعلبك
28
o
بشري
25
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
التوصية للجميع.. حدثوا هواتف الآيفون فوراً
Lebanon 24
13-07-2023
|
14:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
أطلقت شركة "أبل" الأميركية تحديث استجابة أمنية سريعة، يسعى إلى إحداث إصلاحات أمنية نصحت بها الشركة المستخدمين كافة.
ويطلق على التحديث الجديد في "أبل"iOS 16.5.1 (c).
وقالت الشركة إن تحديث الاستجابة السريعة الأمنية يقدم إصلاحات أمنية وينصح أن ينجزه كل المستخدمين. ولم توضح الشركة ما هي المشكلات الأمنية التي يعالجها التحديث الجديد.
Advertisement
ولتنفيذ التحديث، على المستخدم التوجه إلى قائمة الإعدادات ثم عام ثم صفحة (Software Update) ومن هناك يمكن تحميل التحديث. (سكاي نيوز عربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
دعارة وعلاقات جنسية جماعية في النبطية.. والامن يوقف المتورطين
Lebanon 24
دعارة وعلاقات جنسية جماعية في النبطية.. والامن يوقف المتورطين
10:26 | 2023-07-13
13/07/2023 10:26:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ليست حادثة حضانة Garde rêve الاخيرة.. ما خفي كان اعظم فماذا يحصل خلف الابواب؟
Lebanon 24
ليست حادثة حضانة Garde rêve الاخيرة.. ما خفي كان اعظم فماذا يحصل خلف الابواب؟
02:25 | 2023-07-13
13/07/2023 02:25:23
Lebanon 24
Lebanon 24
شاب يتعرض للدغة افعى.. وهذه تفاصيل حالته الصحية
Lebanon 24
شاب يتعرض للدغة افعى.. وهذه تفاصيل حالته الصحية
07:21 | 2023-07-13
13/07/2023 07:21:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في هذا الموعد.. عاصفة شمسية شديدة قد تضرب الأرض وتتسبب في نهاية الإنترنت!
Lebanon 24
في هذا الموعد.. عاصفة شمسية شديدة قد تضرب الأرض وتتسبب في نهاية الإنترنت!
03:38 | 2023-07-13
13/07/2023 03:38:47
Lebanon 24
Lebanon 24
طوابير أمام محطات المحروقات... بلدٌ عربيٌّ يشهد أزمة بنزين والأسعار ارتفعت 50 مرّة!
Lebanon 24
طوابير أمام محطات المحروقات... بلدٌ عربيٌّ يشهد أزمة بنزين والأسعار ارتفعت 50 مرّة!
12:11 | 2023-07-13
13/07/2023 12:11:22
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
16:00 | 2023-07-13
آخر إكتشاف... سطح القمر أقدم بكثير مما قدر الخبراء سابقاً
13:06 | 2023-07-13
لماذا لم تدخل اليابان بعد في إنتاج الذكاء الاصطناعي؟
09:09 | 2023-07-13
روبوت من غوغل يجتاز اختبار الطب الأميركي
07:26 | 2023-07-13
"غوغل" تطرح تطبيق "بارد" باللغة العربية في بضعة دول
06:09 | 2023-07-13
التلسكوب جيمس ويب يلتقط ولادة نجوم مشابهة لشمسنا
04:47 | 2023-07-13
"تويتر" و"شات جي بي تي" يعودان إلى العمل بعد عطل وجيز
فيديو
بايدن ينتهك البروتوكول مرتين أثناء لقائه مع الملك تشارلز.. شاهدوا ماذا فعل
Lebanon 24
بايدن ينتهك البروتوكول مرتين أثناء لقائه مع الملك تشارلز.. شاهدوا ماذا فعل
23:59 | 2023-07-10
14/07/2023 00:15:35
Lebanon 24
Lebanon 24
زعيم حزب يسرق نظارة من متجر.. شاهدوا ماذا فعل! (فيديو)
Lebanon 24
زعيم حزب يسرق نظارة من متجر.. شاهدوا ماذا فعل! (فيديو)
02:38 | 2023-07-05
14/07/2023 00:15:35
Lebanon 24
Lebanon 24
حاسب Xiaomi اللوحي الجديد.. هذه مميزاته (فيديو)
Lebanon 24
حاسب Xiaomi اللوحي الجديد.. هذه مميزاته (فيديو)
08:00 | 2023-07-02
14/07/2023 00:15:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact