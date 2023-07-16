27
o
بيروت
28
o
طرابلس
27
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
24
o
النبطية
24
o
زحلة
25
o
بعلبك
28
o
بشري
27
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
بعد 15 عامًا.. "مايكروسوفت" تتخلى عن خطها الافتراضي الشهير "كاليبري"
Lebanon 24
16-07-2023
|
08:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت شركة "مايكروسوفت" هذا الأسبوع أنها قررت استبدال الخط الشهير "كاليبري" Calibri الذي اعتمدته كخط افتراضي خاص بها على مدار الخمسة عشرة عامًا الماضية، بخط جديد، اسمه "أبتوس" Aptos.
ووفق موقع "إنسايدر"، كشفت شركة التكنولوجيا العملاقة أنّها بدأت في طرح خطها الجديد "لمئات الملايين" من مستخدمي برامج Microsoft Office مثل "وورد" Word و"أوتلووك" Outlook و"باور بوينت" PowerPoint، على أن يصبح "أبتوس" الخط الافتراضي الرسمي لجميع العملاء في الأشهر المقبلة.
Advertisement
وتصف الشركة الأميركية، Aptos بأنه "خط جريء ومحدّد جيدًا وتوجيهي ومقيّد"، ويهدف إلى تجسيد الاحتراف والقدرة على التكيّف، فضلًا عن المزيد من الوضوح بحيث تدعي "مايكروسوفت" أن تصميم الخط أسهل في القراءة، خاصةً في أحجام النصوص الصغيرة.
في المقابل، كشفت شركة "مايكروسوفت" أن هناك حاجة لإجراء تغييرات على الخط الافتراضي الخاص بها لتتكيّف مجموعة أدوات "مايكروسوفت أوفيس" الخاصة بها مع الشاشات عالية الدقة، في ظلّ استمرار تطور التكنولوجيا.
وجاء ذلك في مدونة نشرتها على موقعها الرسمي، وذكرت فيها: "يجب أن يكون الخط حادًا، ومتناسقًا، وأن يكون رائعًا في العرض". (العربي)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مذيع الـ OTV يسقط أرضاً مباشرة على الهواء.. شاهدوا ماذا حصل معه (فيديو)
Lebanon 24
مذيع الـ OTV يسقط أرضاً مباشرة على الهواء.. شاهدوا ماذا حصل معه (فيديو)
00:46 | 2023-07-16
16/07/2023 12:46:00
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجة هشام حداد تستمتع بوقتها بالمايوه داخل حوض السباحة.. ونحافة الأخير تُقلق الجمهور (صور)
Lebanon 24
زوجة هشام حداد تستمتع بوقتها بالمايوه داخل حوض السباحة.. ونحافة الأخير تُقلق الجمهور (صور)
02:42 | 2023-07-16
16/07/2023 02:42:58
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة جديدة في الجنوب تهزّ الجيش الإسرائيليّ.. ماذا فعل عناصر "حزب الله"؟
Lebanon 24
مفاجأة جديدة في الجنوب تهزّ الجيش الإسرائيليّ.. ماذا فعل عناصر "حزب الله"؟
13:00 | 2023-07-16
16/07/2023 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في برمانا.. دعا جاره إلى منزله وهذا ما حدث
Lebanon 24
في برمانا.. دعا جاره إلى منزله وهذا ما حدث
07:07 | 2023-07-16
16/07/2023 07:07:12
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يُؤلم نائباً لبنانيّاً: شاء الرحيل يوم عيد مار شربل
Lebanon 24
الموت يُؤلم نائباً لبنانيّاً: شاء الرحيل يوم عيد مار شربل
06:34 | 2023-07-16
16/07/2023 06:34:48
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
16:00 | 2023-07-16
كروم يتيح إنشاء اختصارات للمواقع على آيفون
15:07 | 2023-07-16
"اكتشاف مذهل".. رصد ثقب أسود بـ"أعمق نقطة في الكون"
10:14 | 2023-07-16
ماسك: عائدات إعلانات "تويتر" تراجعت 50%
04:45 | 2023-07-16
ChatGPT يجعلنا أكثر إنتاجية ويعزز جودة الإنتاج؟
00:30 | 2023-07-16
تراجع كبير لمستخدمي تطبيق "ثريدز".. والشركة تعلّق
23:00 | 2023-07-15
"الإجابات الغبية" سبب تراجع شات جي بي تي
فيديو
مواجهة عنيفة بين صياد وثعبان مُفترس.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
مواجهة عنيفة بين صياد وثعبان مُفترس.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
04:50 | 2023-07-14
17/07/2023 02:42:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بايدن ينتهك البروتوكول مرتين أثناء لقائه مع الملك تشارلز.. شاهدوا ماذا فعل
Lebanon 24
بايدن ينتهك البروتوكول مرتين أثناء لقائه مع الملك تشارلز.. شاهدوا ماذا فعل
23:59 | 2023-07-10
17/07/2023 02:42:56
Lebanon 24
Lebanon 24
زعيم حزب يسرق نظارة من متجر.. شاهدوا ماذا فعل! (فيديو)
Lebanon 24
زعيم حزب يسرق نظارة من متجر.. شاهدوا ماذا فعل! (فيديو)
02:38 | 2023-07-05
17/07/2023 02:42:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact