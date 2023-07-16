بعد 15 عامًا.. "مايكروسوفت" تتخلى عن خطها الافتراضي الشهير "كاليبري"

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أعلنت شركة "مايكروسوفت" هذا الأسبوع أنها قررت استبدال الخط الشهير "كاليبري" Calibri الذي اعتمدته كخط افتراضي خاص بها على مدار الخمسة عشرة عامًا الماضية، بخط جديد، اسمه "أبتوس" Aptos.ووفق موقع "إنسايدر"، كشفت شركة التكنولوجيا العملاقة أنّها بدأت في طرح خطها الجديد "لمئات الملايين" من مستخدمي برامج Microsoft Office مثل "وورد" Word و"أوتلووك" Outlook و"باور بوينت" PowerPoint، على أن يصبح "أبتوس" الخط الافتراضي الرسمي لجميع العملاء في الأشهر المقبلة.وتصف الشركة الأميركية، Aptos بأنه "خط جريء ومحدّد جيدًا وتوجيهي ومقيّد"، ويهدف إلى تجسيد الاحتراف والقدرة على التكيّف، فضلًا عن المزيد من الوضوح بحيث تدعي "مايكروسوفت" أن تصميم الخط أسهل في القراءة، خاصةً في أحجام النصوص الصغيرة.في المقابل، كشفت شركة "مايكروسوفت" أن هناك حاجة لإجراء تغييرات على الخط الافتراضي الخاص بها لتتكيّف مجموعة أدوات "مايكروسوفت أوفيس" الخاصة بها مع الشاشات عالية الدقة، في ظلّ استمرار تطور التكنولوجيا.وجاء ذلك في مدونة نشرتها على موقعها الرسمي، وذكرت فيها: "يجب أن يكون الخط حادًا، ومتناسقًا، وأن يكون رائعًا في العرض". (العربي)