أعلنت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) عن رصد تلسكوب جيمس ويب ثقبا أسود في أعمق نقطة يتم رصدها في الكون حتى الآن.



ويقع الثقب الأسود داخل مجرة قديمة للغاية تسمى "كيرز 1019"، تشكلت بعد 570 مليون سنة من الانفجار العظيم، مما يجعل عمرها أكثر من 13 مليار سنة.

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ووفقا لبيان صحفي لوكالة ناسا، "يبلغ حجم هذا الثقب الأسود حوالي تسعة ملايين كتلة شمسية"، والكتلة الشمسية وحدة قياسية تعد الواحدة منها أكبر 333 ألف مرة من كتلة الأرض.



وتقول الوكالة إن هذا الثقب أصغر بكثير من الثقوب السوداء الأخرى التي كانت موجودة أيضا في بدايات الكون وتم اكتشافها بواسطة تلسكوبات أخرى، حيث يبلغ بعضها أكثر من مليار ضعف كتلة الشمس".



لكن الفرق أن هذه الثقوب الأكبر كان يسهل اكتشافها لأنها أكثر سطوعا، أما المكتشف حديثا، فخافت الضوء، وهو ما يميز تلسكوب ويب، الذي يستخدم أدوات شديدة الحساسية لاكتشاف الضوء غير المرئي.



يمثل الصغر النسبي للثقب الأسود في مركز المجرة "كيرز 1019" لغزا محيرا للعلماء، إذ لم يتضح بعد كيف تشكل مثل هذا الثقب الأسود الصغير في الأيام الأولى للكون".



ووصفت شبكة سي أن أن الاكتشاف بـ"المذهل".