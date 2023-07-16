كروم يتيح إنشاء اختصارات للمواقع على آيفون

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في وقت سابق من هذا العام، أصدرت آبل نظام التشغيل iOS 16.4 وتحديث محرك WebKit، مما يتيح لتطبيقات الويب القدرة على إضافة اختصارات إلى الشاشة الرئيسية. وأحدث تطبيق يمكنه الآن الاستفادة من هذه الميزة هو غوغل كروم.ووفقاً لمنشور على ثريدز شاركه كريس ميسينا، الذي يُنسب إليه اختراع علامات التجزئة، فإن آخر تحديث لـ غوغل كروم لنظام iOS يتيح للمستخدمين إضافة اختصار لصفحات الويب المفضلة لديهم إلى الشاشة الرئيسية.وفي السابق، كانت الميزة مقتصرة على سفاري الخاص بشركة آبل، ولكنها متاحة الآن لمستخدمي كروم للوصول بسرعة إلى مواقع الويب دون الحاجة إلى الاعتماد على السابق.