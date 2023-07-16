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تكنولوجيا وعلوم

كروم يتيح إنشاء اختصارات للمواقع على آيفون

Lebanon 24
16-07-2023 | 16:00
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في وقت سابق من هذا العام، أصدرت آبل نظام التشغيل iOS 16.4 وتحديث محرك WebKit، مما يتيح لتطبيقات الويب القدرة على إضافة اختصارات إلى الشاشة الرئيسية. وأحدث تطبيق يمكنه الآن الاستفادة من هذه الميزة هو غوغل كروم.
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ووفقاً لمنشور على ثريدز شاركه كريس ميسينا، الذي يُنسب إليه اختراع علامات التجزئة، فإن آخر تحديث لـ غوغل كروم لنظام iOS يتيح للمستخدمين إضافة اختصار لصفحات الويب المفضلة لديهم إلى الشاشة الرئيسية.

وفي السابق، كانت الميزة مقتصرة على سفاري الخاص بشركة آبل، ولكنها متاحة الآن لمستخدمي كروم للوصول بسرعة إلى مواقع الويب دون الحاجة إلى الاعتماد على السابق.
وعلى غرار كيفية عمل الوظيفة مع سفاري، عندما يضيف المستخدم اختصاراً إلى صفحة ويب على شاشته الرئيسية، فإن النقر فوقه سيفتح الصفحة كتطبيق عادي بدلاً من فتح كروم، وإذا كنت تعمل على iOS 16.4 أو إصدار أحدث، فيمكن لاختصار تطبيق الويب أيضاً إصدار الإشعارات مثل التطبيقات المثبتة أصلاً.
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