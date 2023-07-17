كيف يمكن إنقاذ الأرض من كويكب مفاجئ؟

كشف عالم الفلك الروسي نيقولاي جيليزنوف، أن صاروخاً نووياً فقط يمكنه إنقاذ الأرض من كويكب كبير، إذا كان يحلق باتجاهها قبل أيام محدودة من اصطدامه بكوكبنا.

وقال جيليزنوف: "لن يكون لدينا ما يكفي من الوقت لتغيير مسار مثل هذا الكويكب. لذلك سنضطر إلى إطلاق صاروخ برأس نووي لتدميره. لأن من الأفضل سقوط سرب من القطع الصغيرة على الأرض بدلا من جسم كبير".

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وأضاف: "كما أنه ليس مستبعدا احتراق نصف هذه القطع الصغيرة في الغلاف الجوي، والنصف الآخر سيترك حفرا على سطح الأرض مع بقاء الغلاف الجوي للأرض".

ووفقا له، من المستبعد جدا حدوث سيناريو يتضمن اكتشاف الكويكب الخطير قبل دخوله الغلاف الجوي للأرض. ومع ذلك فإن مراقبة السماء لاكتشاف أجسام مماثلة هي عملية دائمة، لذلك بحسب قوله "فمن غير المحتمل أن نضطر إلى ذلك".

وأشار إلى أن التقنيات الحديثة تسمح بإطلاق الصاروخ حتى بعد نصف ساعة من اكتشاف الكويكب، بشرط أن يكون الصاروخ جاهزا للإطلاق. (روسيا اليوم)