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تكنولوجيا وعلوم

فرض غرامة 100 ألف دولار يومياً على "ميتا".. ما السبب؟

Lebanon 24
17-07-2023 | 08:55
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أعلنت الهيئة التنظيمية لحماية البيانات في النرويج (داتايلسينت)، الاثنين، أنها ستغرم شركة "ميتا"، المالكة لفيسبوك وإنستغرام، مليون كرونة (100 ألف دولار) يوميا بسبب انتهاكات الخصوصية، ما لم تتخذ إجراءات علاجية، في خطوة قد يكون لها تداعيات أوروبية أوسع، وفق رويترز.
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وقالت الجهة إنها ستفرض الغرامة كل يوم من الرابع من شهر آب حتى الثالث من كانون اول ما لم تتخذ "ميتا" إجراء.

وأضافت أن الشركة لا يمكنها في النرويج جمع بيانات مثل مواقع المستخدمين واستخدامها لتوجيه الإعلانات إليهم في نموذج عمل شائع لدى شركات التكنولوجيا الكبرى.

وفي هذا الصدد، قال توبياس غودين، رئيس القسم الدولي لهيئة "داتايلسينت" لرويترز: "من الواضح أن هذا غير قانوني لدرجة أنه يتعين علينا التدخل الآن وعلى الفور. ولا يمكننا الانتظار أكثر من ذلك".

ومن جانبها، أكدت الشركة أنها ستراجع قرار "داتايلسينت" وأنه لن يكون هناك تأثير على الفور على خدماتها. (الحرة)
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