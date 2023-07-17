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تكنولوجيا وعلوم

أول نقاش رسمي بشأن الذكاء الاصطناعي هذا الأسبوع

Lebanon 24
17-07-2023 | 10:13
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يعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أول نقاش رسمي بشأن الذكاء الاصطناعي هذا الأسبوع في نيويورك.
 
 
ومن المقرر أن تدعو بريطانيا إلى حوار دولي حول تأثير الذكاء الاصطناعي على السلام والأمن في العالم.
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وتدرس الحكومات في جميع أنحاء العالم كيفية التخفيف من مخاطر تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الناشئة، والتي يمكن أن تعيد تشكيل الاقتصاد العالمي وتغير مشهد الأمن الدولي.

وتتولى بريطانيا الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي هذا الشهر، وتسعى إلى دور قيادي عالمي في ما يتعلق بتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي.

وسيرأس وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي النقاش، الثلاثاء.

وفي حزيران الماضي، أيد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اقتراحا قدمه بعض المديرين التنفيذيين في مجال الذكاء الاصطناعي بإنشاء هيئة رقابة دولية للذكاء الاصطناعي على غرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية. (الحرة)

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