هاتف غريب الشكل... ماذا تُحضّر "آبل"؟

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لم تطلق شركة "آبل" الأميركية هاتف "آيفون" قابلا للطي مثل منافستها الكورية الجنوبية "سامسونغ"، واستغرب الكثيرون ذلك.لكن "أبل" قد توظف براءة اختراع جديدة تجعل من هاتفها الشهير "آيفون" قابلا للدوران ليبدو مثل السجادة أو لفافة ورق.ويحتوي الجهاز المستقبلي على طبقة حماية من الزجاج لحماية الواجهة من الخدوش وأي أضرار أخرى تلحق به مع تكرار عمليات فتحه وإغلاقه.واقترحت براءة الاختراع إضافة طلاءات إلى الطبقة الخارجية ضد الضباب والانعكاس والكهرباء الساكنة.ومن المتوقع أن تطلق "آبل" هاتفها الجديد "آيفون 15" في أيلول المقبل، لكن لا يتوقع أن يظهر "الهاتف السجادة" في هذا الحدث المنتظر، فأقرب موعد ممكن هو عام 2024. (سكاي نيوز)