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بيع "آيفون" من الجيل الأوّل بـ190 ألف دولار

Lebanon 24
18-07-2023 | 11:00
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جرت عملية بيع لهاتف "آيفون" من الجيل الأول في مزاد في الولايات المتحدة مقابل 190 ألف دولار، وهو رقم قياسي بالنسبة لهذا الجهاز الذي أطلق عام 2007.

وذكرت صحيفة "الغارديان"، أن هذا الرقم الكبير يساوي أكثر من 300 ضعف سعر البيع الأصلي للجهاز.
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وقالت دار "LCG" للمزادات إن الجهاز من طراز 4 غيغا بايت، تم شراؤه في الأصل مقابل 599 دولارا، ولا يزال في غلاف المصنع وكان في حالة استثنائية، ووصفته بأنه قطعة نادرة للغاية وخاصة لهواة جمع المقتنيات. (الحرة)

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