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تكنولوجيا وعلوم

ثلاث علامات رئيسية تشير إلى أن شخصا ما يقرأ رسائلك الخاصة على "واتساب"

Lebanon 24
18-07-2023 | 14:00
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على الرغم من أن خبراء الأمان الخاص بتطبيق "واتس آب" يقدمون عددا من الإجراءات للحفاظ على أمان حسابات المستخدمين، إلا أن المحتالين سيجدون باستمرار طرقا جديدة. وهم في النهاية يسعون وراء شيء واحد: المال.
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إذن كيف يمكنك معرفة ما إذا كان حسابك يتعرض للتطفل؟
 
يتيح "واتس آب ويب" (WhatsApp Web) استخدام حسابك الخاص عبر الكمبيوتر لمراسلة الأصدقاء.

ولكن هذا يعني أيضا أن شخصا ما يمكن أن يسيء استخدامه لرؤية محادثاتك.

ولحسن الحظ، يمكنك رؤية قائمة بالأجهزة المتصلة بحسابك. وإذا رأيت أي أجهزة غير مألوفة مدرجة، فقد يعني ذلك أنك تعرضت للاختراق.

وهناك خيار لتسجيل الخروج منها في حالة حدوث ذلك، وذلك باتباع الخطوات التالية:

- افتح "واتس آب" وانتقل إلى الإعدادات.

- انقر فوق الأجهزة المرتبطة. وهنا، سترى قائمة كاملة بالأجهزة التي يمكنها الوصول إلى حساب "واتس آب" الخاص بك.

- حدد أي جهاز غير مألوف واضغط على زر تسجيل الخروج.
 
- ابحث عن التغييرات الغريبة في حسابك. 
 
ماذا تفعل إذا لاحظت تغييرات

إذا كنت مقتنعا أن شخصا ما يمكنه الوصول إلى حسابك عندما لا ينبغي له ذلك، فقد يكون من الجيد إعادة ضبط التطبيق.

وتأكد من الاحتفاظ بنسخة احتياطية من أي شيء هام، مثل الصور ومقاطع الفيديو. ثم قم بإلغاء تثبيت التطبيق وحذفه، وتنزيله وإعادة تثبيته مرة أخرى. (روسيا اليوم) 
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