ميزة رائعة من "يوتيوب" ستفيد جميع المستخدمين

Advertisement

قد يصادف مستخدمي يوتيوب الآن ميزة جديدة في استخدام التطبيق على الهواتف الذكية، والتي ستساعد في الحفاظ على حجم صوت مقاطع الفيديو الخاصة بهم عند مستوى أكثر اتساقًا، أيًا كان المستوى الفعلي للفيديو من قبل الناشر، وهي بالتأكيد ميزة ستفيد جميع المستخدمين.رصد Techcrunch تواجد ميزة جديدة في تطبيق يوتيوب للهواتف الذكية تحت اسم Stable Volume بين إعدادات التشغيل. وكما يوحي الاسم، فإن ميزة Stable Volume أو الصوت الثابت، يهدف إلى اتساق مستوى الصوت في مقاطع فيديو اليوتيوب عند مستوى معين يحدده المستخدم، وسيفرض التطبيق نفس مستوى الصوت على كل مقاطع الفيديو أيًا كان مستوى الصوت الفعلي المنشورة به.ولم يعلن يوتيوب عن إطلاق الميزة بشكل رسمي، ولكن بعد رصدها كان الرد من المنصة التي تمتلكها جوجل، أن ميزة اتساق مستوى الصوت قيد التجربة على نطاق واسع. (تكنولوجيا نيوز)