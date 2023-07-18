منها الحرائق والانفجارات.. نصائح لتجنب مخاطر البطاريات المحمولة

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شددت هيئات الفحص الفني الألماني على ضرورة مراعاة احتياطات السلامة والأمان عند التعامل مع البطاريات المحمولة، لأن التعامل معها بصورة غير سليمة قد يؤدي إلى حدوث أضرار أو نشوب حريق. خلال فترة الصيف والسفر تكثر حالات تعطل البطاريات المحمولة (Power Bank)، مما يؤدي إلى مشاكل كبيرة مثل نشوب حريق أو تلف الأجهزة أو حتى تعطل البطارية نفسها، فما النصائح التي يمكن أن تساعد على تجنب هذه المشاكل؟شددت هيئات الفحص الفني الألماني على ضرورة مراعاة احتياطات السلامة والأمان عند التعامل مع البطاريات المحمولة، لأن التعامل معها بصورة غير سليمة قد يؤدي إلى حدوث أضرار أو نشوب حريق.

سقوط البطارية

وحذر اتحاد هيئات الفحص الفني الألماني من سقوط البطارية على الأرض، معللا ذلك بأن السقوط قد يؤدي إلى حدوث دائرة قصر داخلها، والذي يؤدي بدوره إلى فرط السخونة ونشوب حريق.



وأوضح الاتحاد أنه يمكن التعرف على تلف البطارية المحمولة من خلال ملاحظة بعض العلامات، مثل انتفاخ الجسم وتشوهه ووجود نقاط انصهار وتغير في لون الأجزاء المعدنية، مما يستلزم التخلص من البطارية بشكل سليم لدى مراكز إعادة التدوير.

التعرّض لحرارة عالية

ومن الاحتياطات المهمة لسلامة البطاريات ضرورة تجنب تعرضها لدرجات الحرارة المرتفعة أو لأشعة الشمس المباشرة. وتتراوح درجة حرارة التشغيل المثالية لمعظم هذه البطاريات بما بين الصفر و35 درجة مئوية، مثل الهواتف الذكية، وإذا تعرّضت البطارية للسخونة المفرطة فقد يتسبب ذلك في حدوث تماس كهربائي أو إطلاق تفاعلات حرارية داخلية، وهو ما قد يؤدي إلى حدوث انفجار في الحالات الشديدة.

علامة "سي إي"

وعلى الرغم من احتياطات السلامة والأمان المتبعة، فإن البطاريات المحمولة تنطوي على خطر الانفجار والحريق، ولذلك يتعين على المستخدم مراعاة علامة "سي إي" (CE) أثناء الشراء، والتي تعني أن المعايير المستخدمة في صناعة البطارية متوافقة مع معايير الاتحاد الأوروبي.

نشوب حريق

ولا تقتصر أضرار البطاريات المحمولة على الهواتف فحسب، بل إنها قد تتسبب في حدوث أخطار مثل نشوب حريق أو انفجار، وقد تشتمل البطاريات التي يتم شراؤها عبر الإنترنت على علامات "سي إي" مزيفة أو مضللة، ولذلك فإن من الضروري التحقق من هذه المنتجات قبل شرائها. (الجزيرة)