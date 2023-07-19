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تكنولوجيا وعلوم

واتساب يضيف ميزة جديدة.. الدردشة الفورية مع أرقام مجهولة

Lebanon 24
19-07-2023 | 00:38
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قام تطبيق "واتساب" بإطلاق ميزة جديدة تتيح للمستخدمين بدء محادثات مع مجهولين، دون الحاجة إلى حفظ أرقام هواتفهم مسبقاً في دفتر العناوين، وبشكل مباشر، وذلك في خطوة جديدة لتعزيز تجربة المستخدم وتحسين الخصوصية.
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وفي السابق، كان يتعين على المستخدمين حفظ رقم هاتف جهة الاتصال في دفتر العناوين، قبل أن يتمكنوا من بدء محادثة معها على التطبيق. ولكن بفضل الميزة الجديدة التي تم إضافتها في أحدث إصدارات التطبيق على نظامي التشغيل iOS و Android، يُمكن الآن للمستخدمين البحث عن أرقام هواتف أشخاص مجهولين مباشرة من داخل التطبيق، والتواصل معهم بشكل فوري.
وتعمل هذه الميزة على تعزيز الخصوصية، حيث لا يتم حفظ رقم هاتف الشخص غير المعروف في دفتر العناوين الخاص بالمستخدم، وبالتالي يتم الحفاظ على سرية هويته بشكل أكبر، وهو ما قد يكون مفيداً للمستخدمين الذين يرغبون في التواصل مع أشخاص جدد أو مجهولين، مثل العملاء أو الزملاء بدون الإفصاح عن هويتهم بشكل كامل.
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