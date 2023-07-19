من بينها الرسائل.. "ميتا" تستعد لتزويد "ثريدز" بخصائص جديدة





ونقلت المدونة ليا هابرمان، عبر نشرتها الدورية ICYMI، عن مصادر لم تسمها داخل "ميتا" قولها إن المنصة أبرمت شراكات مع مجموعة محدودة من صناع المحتوى.

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وحصلت المدونة من المصادر على مستندات مكونة من 13 صفحة تعطي لمحة عن المزايا الجديدة وكيفية عملها وإمكانية الاستفادة منها، وتشرح كيفية استخدام التطبيق الجديد وصولاً إلى تصميم وهيئة وآلية عمل ميزة توافق "ثريدز" للعمل مع شبكة "ماستودون" الاجتماعية عبر بروتوكول Activity Pub الذي يسمح لمستخدمي "ثريدز" باستخدام حساباتهم لزيارة "ماستودون" ومختلف الحسابات الشخصية لمستخدميها، دون الحاجة لإنشاء حساب منفصل.



ويفتقد "ثريدز" حالياً للعديد من الخدمات التي يتمتع بها تويتر، مثل ميزة تبادل الرسائل الشخصية المباشرة، والبحث عن المنشورات بكلمات مفتاحية والوصول إلى المعلومات الرائجة، والأوسمة (Hashtags).



خدمات جديدة

وأفادت المدونة بأن "ثريدز" تستعد لتقديم 4 خدمات جديدة تتمثل في إمكانية عرض الموضوعات الرائجة، والبحث المتطور، والتراسل المباشر بين المستخدمين، واللامركزية التي تسمح بتواصل المستخدمين مع عدد من المنصات الاجتماعية والخدمات الرقمية، دون الحاجة إلى إنشاء حسابات منفصلة على كل خدمة أو منصة، اعتماداً على حرية تحركهم ببياناتهم الشخصية بين خوادم رقمية مختلفة، دون أن يكون لـ"ميتا" سيطرة على البيانات.



ووفقا لنسخة من المستندات حصلت عليها "بيزنس إنسايدر"، فإن "ميتا" تتيح لمستخدمي "ثريدز" متابعة حسابات المستخدمين على "ماستودون" مباشرة من داخل "ثريدز" دون الحاجة إلى مغادرتها، كما تظهر لهم منشورات مستخدمي "ماستودون" الذين يتابعونهم مباشرة داخل "ثريدز"، وفي المقابل يمكن لمستخدمي "ماستودون" متابعة حسابات مستخدمي "ثريدز" الذين تظهر منشوراتهم على "ماستودون"، إذا كان الحساب عاماً، أو خاصاً لكنه يقبل استقبال طلبات المتابعة من المستخدمين. توقع تقرير حديث طرح مجموعة من الخصائص والخدمات الجديدة على منصة "ثريدز" الاجتماعية المملوكة لشركة "ميتا"، من بينها خدمة الرسائل الشخصية.ونقلت المدونة ليا هابرمان، عبر نشرتها الدورية ICYMI، عن مصادر لم تسمها داخل "ميتا" قولها إن المنصة أبرمت شراكات مع مجموعة محدودة من صناع المحتوى.وحصلت المدونة من المصادر على مستندات مكونة من 13 صفحة تعطي لمحة عن المزايا الجديدة وكيفية عملها وإمكانية الاستفادة منها، وتشرح كيفية استخدام التطبيق الجديد وصولاً إلى تصميم وهيئة وآلية عمل ميزة توافق "ثريدز" للعمل مع شبكة "ماستودون" الاجتماعية عبر بروتوكول Activity Pub الذي يسمح لمستخدمي "ثريدز" باستخدام حساباتهم لزيارة "ماستودون" ومختلف الحسابات الشخصية لمستخدميها، دون الحاجة لإنشاء حساب منفصل.ويفتقد "ثريدز" حالياً للعديد من الخدمات التي يتمتع بها تويتر، مثل ميزة تبادل الرسائل الشخصية المباشرة، والبحث عن المنشورات بكلمات مفتاحية والوصول إلى المعلومات الرائجة، والأوسمة (Hashtags).خدمات جديدةوأفادت المدونة بأن "ثريدز" تستعد لتقديم 4 خدمات جديدة تتمثل في إمكانية عرض الموضوعات الرائجة، والبحث المتطور، والتراسل المباشر بين المستخدمين، واللامركزية التي تسمح بتواصل المستخدمين مع عدد من المنصات الاجتماعية والخدمات الرقمية، دون الحاجة إلى إنشاء حسابات منفصلة على كل خدمة أو منصة، اعتماداً على حرية تحركهم ببياناتهم الشخصية بين خوادم رقمية مختلفة، دون أن يكون لـ"ميتا" سيطرة على البيانات.ووفقا لنسخة من المستندات حصلت عليها "بيزنس إنسايدر"، فإن "ميتا" تتيح لمستخدمي "ثريدز" متابعة حسابات المستخدمين على "ماستودون" مباشرة من داخل "ثريدز" دون الحاجة إلى مغادرتها، كما تظهر لهم منشورات مستخدمي "ماستودون" الذين يتابعونهم مباشرة داخل "ثريدز"، وفي المقابل يمكن لمستخدمي "ماستودون" متابعة حسابات مستخدمي "ثريدز" الذين تظهر منشوراتهم على "ماستودون"، إذا كان الحساب عاماً، أو خاصاً لكنه يقبل استقبال طلبات المتابعة من المستخدمين.

هذه الخدمات تتوافق مع وعد آدم موسيري، مدير إنستجرام، الذي قطعه عند إطلاق "ثريدز" في ما يتعلق بالتزام "ميتا" بدعم بروتوكول "أكتيفيتي باب" على "ثريدز"، وهي الميزة التي لم يكن من المتاح إتمام تطويرها قبل إطلاق "ثريدز"، نتيجة المتطلبات التقنية التي تحتاج إليها ميزة اللامركزية.

وأوضح موسيري، عبر إنستغرام، أن فريق "ثريدز" يعمل حالياً على تطوير عدد من الخصائص الجديدة للمنصة مثل تحكم المستخدم في أن تتكون صفحته الرئيسية من منشورات الحسابات التي يتابعها فقط دون أي مقترحات من خوارزميات التطبيق.



بالإضافة إلى تعديل التدوينات بعد نشرها، وإمكانية تشغيل أكثر من حساب على نفس الهاتف لتسهيل التنقل بينها، وإمكانية البحث عن المنشورات، ودعم استخدام الأوسمة، وتطوير واجهة استخدام "ثريدز" على الويب، وتنظيم قائمة للحسابات التي يتابعها المستخدم.