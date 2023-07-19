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تكنولوجيا وعلوم
"تيلغرام" تجمع 210 ملايين دولار بخطوة واحدة.. ما هي؟
Lebanon 24
19-07-2023
|
14:00
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استطاعت منصة المراسلة الفورية "تيلغرام" جمع 210 ملايين دولارٍ أميركي من بيع السندات لعدد من المستثمرين، منهم المؤسس والرئيس التنفيذي، بافيل دوروف.
وسعت منصة "تيلغرام"، التي يزيد عدد مستخدميها حاليًا على 800 مليون مستخدم حول العالم، إلى زيادة رأس مالها من خلال إصدار سندات مالية بقيمة 270 مليون دولار أميركي.
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وقال جون هايمان، كبير مستشاري الاستثمار في تيليجرام، إن السندات التي طُرحت لها سعر إصدار مختلف، نظراً إلى ارتفاع معدلات الفائدة بشكل كبير منذ عام 2021.
وصرح مؤسس التطبيق والرئيس التنفيذي الحالي، بافيل دوروف، في منشور له على قناته الرسمية، بأن "تيلغرام" لا يحقق الأرباح حتى الآن، وأن التمويل الجديد – عبر بيع السندات – يهدف إلى تقريبه من "نقطة التعادل"، وهي النقطة التي تكون عندها الإيرادات والنفقات متساوية، دون تحقيق ربح أو خسارة.
وزعم دوروف أن "تيلغرام" كان أقرب إلى الربحية بأرقام مطلقة من منصات منافسة مثل تويتر وسناب.
واشترى دوروف شخصياً ربع السندات التي طُرحت، مشيراً إلى أنه أنفق مئات الملايين من الدولارات على التطبيق خلال السنوات الـ10 الأخيرة من أجل إبقائه قيد التشغيل.
وشهد تطبيق "تيلغرام" نمواً كبيراً، حيث ارتفع عدد مستخدمي التطبيق إلى أكثر من 800 مليون مستخدم نشط، منهم 300 مليون مستخدم انضموا إلى التطبيق منذ عام 2021.
وتسعى شركة "تيلغرام" – التي يقع مقرها حاليًا في دبي – إلى تحسين أوضاعها المالية، إذ طرحت العام الماضي برنامج الاشتراكات المأجورة في التطبيق، كما كانت الشركة قد جمعت أيضًا ما يزيد على مليار دولار أمريكي من بيع سندات قابلة للتحويل إلى أسهم عند طرح الشركة للاكتتاب العام، وهو الأمر الذي لا يزال متعثرًا لتراجع الاقتصاد العالمي.
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