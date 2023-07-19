"غوغل ميت" تختبرُ ميزة جديدة.. ما هي؟

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وبحسب ما ذكرت "غوغل" عبر موقعها الرسمي، فسوف تكون هذه الميزة متاحة في البداية لفترة تجريبية لبعض مستخدمي الخدمة المشتركين في برنامج "ورك سبيس" الذي توفر "غوغل" من خلاله المزايا الجديدة لاختبارها قبل إطلاقها للجميع.ويمكن إنشاء خلفية بالذكاء الاصطناعي قبل الشروع في المكالمة أو أثناءها، بالضغط على أيقونة "تطبيق التأثيرات البصرية" أسفل الصورة، ثم الضغط على خيار "توليد خلفية Generate a background" ثم كتابة وصف للخلفية في الصندوق المخصص، ثم اختيار طابع الخلفية من بين عدة خيارات متاحة، ثم الضغط على زر "إنشاء عينات Create Samples" وسوف تظهر مباشرة عدة خلفيات للاختيار من بينها.وفي حالة كانت الخلفيات المولدة غير مرضية، يمكن إضافة المزيد من الوصف، أو إنشاء المزيد من العينات للوصول إلى النتيجة المرغوبة.يذكر أن الخلفيات التي تولدها "غوغل" في خدمة Google Meet يمكن استخدامها كخلفية بديلة للمشهد الحقيقي خلف المستخدم.وكانت "غوغل" قد أضافت عدة مزايا جديدة إلى خدمة المكالمات Google Meet، ومنها إمكانية إجراء المكالمات بجودة عالية تصل إلى 1080 بكسل، وإضافة وضع "صورة في صورة" جديد، وأدوات جديدة لعمل تأثيرات الفيديو بشكل أسهل، وميزة خلفيات 360 درجة التي تعتمد على حساس الاتجاهات وتتماشى مع حركة المستخدم، وغيرها.