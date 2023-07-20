أول تحديث رئيسي لتطبيق ثريدز مع العديد من المميزات

نظراً لتطوير ثريدز في حوالي 5 أشهر، لا يزال التطبيق يفتقد إلى الكثير من المميزات المهمة، ليتمكن من المنافسة مع تطبيقات مثل تويتر، الموجود منذ سنوات عديدة.
ويبدو أن ميتا بدأت الاستجابة إلى الطلب على بعض الميزات التي توفرها التطبيقات المنافسة. وإذا كنت تستخدم جهاز iOS، يتوفر الآن تحديث جديد للتنزيل. ولن تجد قائمة بالتغييرات في متجر آبل، لكن كاميرون روث من ميتا شارك هذه التغييرات مع متابعيه على ثريدز.
إليك ما يضيفه التحديث إلى التطبيق، بحسب موقع فون أرينا:
الترجمات (نفس الترجمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي يستخدمها إنستغرام)
علامة المتابعة على تغذية النشاط
الاشتراك لدى المستخدمين غير المتابعين
تمرير موجز للنشاط وتحسينات التحميل
المتابعة على صفحة الردود على ثريدز
تسميات إعادة الملصق القابلة للنقر
فتح قائمة متابعي IG
عدد قليل من إصلاحات الأعطال الصغيرة
المزيد من التخفيضات ذات الحجم الثنائي
حفنة من التعديلات الصغيرة الأخرى
وبعد تثبيت التحديث، قد تضطر إلى إعادة تشغيل التطبيق لتتمكن من الاستفادة من جميع الميزات والتحسينات الجديدة في التحديث. وإذا كنت لا تزال لا ترى بعض هذه التغييرات، فيتعين عليك الانتظار حتى نهاية اليوم، لأن ميتا تستخدم نظاماً من العلامات التي تم تسليمها من قِبل الخادم، والتي قد تستغرق بعض الوقت لإصدارها بالكامل.