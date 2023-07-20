أول تحديث رئيسي لتطبيق ثريدز مع العديد من المميزات

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نظراً لتطوير ثريدز في حوالي 5 أشهر، لا يزال التطبيق يفتقد إلى الكثير من المميزات المهمة، ليتمكن من المنافسة مع تطبيقات مثل تويتر، الموجود منذ سنوات عديدة.ويبدو أن ميتا بدأت الاستجابة إلى الطلب على بعض الميزات التي توفرها التطبيقات المنافسة. وإذا كنت تستخدم جهاز iOS، يتوفر الآن تحديث جديد للتنزيل. ولن تجد قائمة بالتغييرات في متجر آبل، لكن كاميرون روث من ميتا شارك هذه التغييرات مع متابعيه على ثريدز.إليك ما يضيفه التحديث إلى التطبيق، بحسب موقع فون أرينا:الترجمات (نفس الترجمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي يستخدمها إنستغرام)علامة المتابعة على تغذية النشاطالاشتراك لدى المستخدمين غير المتابعينتمرير موجز للنشاط وتحسينات التحميلالمتابعة على صفحة الردود على ثريدزتسميات إعادة الملصق القابلة للنقرفتح قائمة متابعي IGعدد قليل من إصلاحات الأعطال الصغيرةالمزيد من التخفيضات ذات الحجم الثنائيحفنة من التعديلات الصغيرة الأخرىوبعد تثبيت التحديث، قد تضطر إلى إعادة تشغيل التطبيق لتتمكن من الاستفادة من جميع الميزات والتحسينات الجديدة في التحديث. وإذا كنت لا تزال لا ترى بعض هذه التغييرات، فيتعين عليك الانتظار حتى نهاية اليوم، لأن ميتا تستخدم نظاماً من العلامات التي تم تسليمها من قِبل الخادم، والتي قد تستغرق بعض الوقت لإصدارها بالكامل.