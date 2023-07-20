"تيك توك" يقتحم عالم الأخبار.. والسبب في الكارثة





وذكر البحث، الذي أعدته هيئة "أوفكوم" المنظمة للاتصالات في بريطانيا، أن 28 في المئة من فئة المراهقين بين 12-15 عاما يستخدمون "تيك توك" لمعرفة الأخبار، وهو رقم لم تحققه أي منصة أخرى، وفق ما أوردت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

Advertisement

وحل كل من "يوتيوب" و"إنستغرام" في المرتبة الثانية بنسبة 25 في المئة. قال بحث حكومي في بريطانيا إن تطبيق الفيديوهات القصيرة "تيك توك" أصبح مصدر الأخبار الرئيسي بالنسبة إلى المراهقين في البلاد.وذكر البحث، الذي أعدته هيئة "أوفكوم" المنظمة للاتصالات في بريطانيا، أن 28 في المئة من فئة المراهقين بين 12-15 عاما يستخدمون "تيك توك" لمعرفة الأخبار، وهو رقم لم تحققه أي منصة أخرى، وفق ما أوردت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.وحل كل من "يوتيوب" و"إنستغرام" في المرتبة الثانية بنسبة 25 في المئة.

وتناول البحث استهلاك الأخبار في بريطانيا بين عامي 2022 و2023.



ويأتي الإقبال على الأخبار في "تيك توك" مع استيلاء الإنترنت المتزايد على حصة الإعلام التقليدي كمصدر للأخبار لدى الجمهور بشكل عام.



ويقول الباحث الرئيسي في معهد "رويترز" للصحافة، نك نيومان، إنه بينما ينظر إلى "تيك توك" على أنه منصة للموضوعات الخفيفة عوضا عن الجادة مثل الأخبار، فإن الأحداث مثل جائحة كورونا غيّرت من هذه النظرة.



وأضاف أن كورونا كانت تغييرا كبيرا لأن الناس كانوا في منازلهم، حيث كانوا يتحدثون عن الجائحة على "تيك توك".