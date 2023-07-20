الذكاء الاصطناعي برعاية "غوغل" قد يطيح بالصحافيين... إليكم هذا الخبر!

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أعلن متحدث باسم "غوغل" أن الشركة تستكشف فرص استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في كتابة مقالات صحافية، وتجري محادثات مع مؤسسات إخبارية لمساعدة الصحافيين من خلال هذه الأدوات.ولم يذكر المتحدث اسم المؤسسات، لكن صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية ذكرت أن "غوغل" أجرت مناقشات مع "واشنطن بوست"، و"نيوز كورب" المالكة لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، وحتى مع "نيويورك تايمز" نفسها، من بين مؤسسات أخرى.وقال المتحدث إن أدوات الذكاء الاصطناعي يمكنها على سبيل المثال مساعدة الصحفيين في اختيار العناوين وأنماط الكتابة المختلفة بطريقة "تعزز أداءهم في العمل وإنتاجيتهم"، مضيفا أن‭‭ ‬‬الفكرة لاتزال في "مراحل مبكرة من الدراسة".وتثير فكرة إدخال الذكاء الاصطناعي إلى مجال الصحافة، كغيره من المجالات، قلق العاملين به من إمكانية الاستغناء عن خدماتها التي يمكن أن ينفذها "روبوت".لكن المتحدث باسم "غوغل" أضاف: "ليس القصد من هذه الأدوات أن تحل محل الدور الأساسي الذي يلعبه الصحفيون في إعداد التقارير ونشرها والتحقق من صحتها".