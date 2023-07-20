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تكنولوجيا وعلوم

"جانوس"... اكتشاف نجم غريب بوجهين مختلفين (فيديو)

Lebanon 24
20-07-2023 | 10:26
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توصل علماء الفلك لاكتشاف نجم غريب المظهر له وجهين مختلفين تماما.

والنجم الذي أطلق عليه اسم جانوس، وهو مشتق من اسم إله روماني، يتميز بوجهين الأول من الهيدروجين، والثاني من الهيليوم.

وتم تفصيل النجم في دراسة جديدة بقيادة علماء الفلك في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا.
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وقالت مؤلفة الدراسة الرئيسية إيلاريا كايازو، باحثة ما بعد الدكتوراه في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا: "يتغير سطح النجم تماما من جانب إلى آخر، عندما أعرض الملاحظات على الناس يصابون بالذهول".

ويمكن أن تكون طبيعة النجم الغريبة ناتجة عن وجود مجال مغناطيسي صغير مما يخلق "عدم تجانس" في درجة الحرارة أو الضغط على السطح.

وأكدت البيانات أن جانوس يدور حول محوره كل 14.97 دقيقة.
 
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