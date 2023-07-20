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تكنولوجيا وعلوم
بعد تعرضها لانتقادات.. شبكة "تيك توك" تطلق أدوات جديدة للشفافية في أوروبا
Lebanon 24
20-07-2023
|
16:00
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أعلنت شبكة تيك توك، التي تواجه باستمرار انتقادات على خلفية الغموض في طريقة عملها، الخميس، إطلاق أدوات في أوروبا لتعزيز الشفافية، موجهة خصوصاً للباحثين والهيئات الناظمة، وهو شرط بات إلزامياً على المنصات الرقمية الرئيسية.
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وستفتح الشبكة الاجتماعية واجهة تقنية للباحثين، من أجل "تسهيل البحث المستقل على المنصة وإضفاء الشفافية على محتوى تيك توك"، بحسب بيان للشبكة.
في الولايات المتحدة، حيث كانت هذه الوظيفة موجودة منذ بداية العام، تلقت المنصة "أكثر من 60 طلباً من باحثين جامعيين أميركيين، حول مواضيع تتعلق باتجاهات المستهلك، والمعلومات الخاطئة، والصحة العقلية، وما إلى ذلك"، بحسب تيك توك التي لم تحدد ما إذا كان قد تم قبول هذه الطلبات.
على غرار فيسبوك ويوتيوب، يفتح التطبيق الصيني أيضاً "مكتبة المحتوى التجاري" الخاصة به، والتي تعدّد الإعلانات والمحتويات التجارية الأخرى، بما فيها الشراكات المدفوعة مع المؤثرين، والتي يتم بثها على المنصة. (سكاي نيوز عربية)
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