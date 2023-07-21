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تكنولوجيا وعلوم
هل يتم تأجيل إطلاق آيفون 15؟
Lebanon 24
21-07-2023
|
00:53
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قالت تقارير إن شركة آبل يمكن أن تتأخر في إطلاق سلسلة آيفون 15 لبضعة أسابيع، إلى ما بعد الإطار الزمني المعتاد في أيلول المقبل، وفقاً لما ذكره وامسي موهان، محلل الأوراق المالية العالمي في بانك أوف أمريكا.
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وشارك موهان توقعه في مذكرة بحثية بعد إجراء أبحاث على سلسلة التوريد الخاصة بشركة آبل. وقال إن الإطلاق يبدو وكأنه قد يتأخر إلى الربع الرابع من العام، الذي يمتد من تشرين الأول إلى كانون الأول، وقال إنه يتوقع مبيعات 48 مليون وحدة آيفون، إن تم إطلاق آيفون 15 في ايلول.
ولم يقدم موهان، الذي يشارك بشكل متكرر في تحليل أرباح آبل، أي سبب للتأخير المزعوم في إطلاق آيفون 15، ولم تكن هناك مؤشرات أخرى إلى أن تشكيلة آيفون الرئيسية التالية من آبل قد تتأخر إلى هذا التوقيت.
وفي العام الماضي، أعلنت شركة آبل عن سلسلة آيفون 14 في 7 ايلول. وتم طرح آيفون 14 وآيفون 14 برو وآيفون 14 برو ماكس للبيع في 16 ايلول، ولكن لم يتم إطلاق آيفون 14 بلس حتى 7 تشرين الأول بسبب اضطرابات الإنتاج الناجمة عن الإغلاق الصيني في مواقع التصنيع، وفق ما أورد موقع ماك رومرز الإلكتروني.
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