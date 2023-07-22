لمستخدمي "واتساب".. إليكم هذا الخبر المُهم والسّار

أعلن مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا"، إطلاق نسخة من تطبيق "واتساب" الخاص بها من دون الحاجة لأن تكون مرتبطة بالهاتف.



وهذه النسخة ستكون تجريبية عدة أشهر قبل طرحها بشكل دائم، وفق ما ذكر موقع "Techcrunch" المتخصص في أخبار التكنولوجيا وتقنية المعلومات.

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وبشكل أساسي، فإن هذه النسخة ستكون مرتبطة بالساعات الذكية العاملة بنظام تشغيل "وير أوس إس"، ويمكن لمرتدي تلك الأجهزة إجراء المحادثات والرد على الرسائل النصية والصوتية واستخدام الرموز التعبيرية وتلقي المكالمات الخاصة بالتطبيق. وهذه النسخة ستكون تجريبية عدة أشهر قبل طرحها بشكل دائم، وفق ما ذكر موقع "Techcrunch" المتخصص في أخبار التكنولوجيا وتقنية المعلومات.وبشكل أساسي، فإن هذه النسخة ستكون مرتبطة بالساعات الذكية العاملة بنظام تشغيل "وير أوس إس"، ويمكن لمرتدي تلك الأجهزة إجراء المحادثات والرد على الرسائل النصية والصوتية واستخدام الرموز التعبيرية وتلقي المكالمات الخاصة بالتطبيق.

وسيوفر التطبيق خاصية الردود السريعة على الرسائل، من دون أن يكون الهاتف الذكي قريباً من الساعة.

من جهته، اعتبرَ خبير التكنولوجيا والمعلومات، إسلام غانم الإصدار الجديد خطوة متوقعة من شركة "ميتا" التي يديرها مارك زوكربيرغ الذي يرغبُ في منافسة ساعات "آبل" الذكية العاملة بنظام "واتش أو إس"، وبالتالي جعل الأشخاص يتوجهن إلى شراء الساعات الخاصة بنظام "وير أو إس 3".



لكن لينجح زوكربيرغ في تلك الخطوة، يجب أن يوفر للمستخدمين مميزات كثيرة تغنيهم عن ساعات "آبل" الذكية، وتجذبهم للنسخة الجديدة.



وفي هذا، اعتبر غانم أن المزايا المذكورة أعلاه التي توفرها ساعات "ميتا"، العاملة بنظام "وير أو إس 3"، مثل إجراء المحادثات والرد على الرسائل وغيرها، ستجعل من "المحتمل توجه كثيرين لشراء هذه الساعات".



ساعات "آبل" الذكية العاملة بنظام "واتش أو أس" ليس بها تطبيق "واتساب" مستقل، ولذا لا تقدم مزايا إرسال الرسائل وإجراء المكالمات عبر التطبيق، وإن كانت توفر مشاهدة الرسائل الواردة والرد عليها بتفعيل إعدادات في هاتف "آيفون" المرتبط بها.