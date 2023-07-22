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تكنولوجيا وعلوم

دولة عربيّة ضمنها.. قائمة بأغنى 5 دولٍ من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي

Lebanon 24
22-07-2023 | 10:00
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نشرت شبكة "cnbc" تقريراً كشفت فيه عن قائمة بأغنى 5 دولٍ في العالم عام 2023، وذلك بحسب نصيب الفرد من النّاتج المحلي الإجمالي.

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وفي ما يلي تلك القائمة إستناداً لتصنيف "global finance": 

1- إيرلندا:

- نصيب الفرد من الناتج المحليّ الإجمالي: 145196 دولار

2- لوكسمبورغ:

- نصيب الفرد من الناتج المحليّ الإجمالي: 142490 دولار

3- سنغافورة: 

- نصيب الفرد من الناتج المحليّ الإجمالي: 133895 دولار

4- قطر:

- نصيب الفرد من الناتج المحليّ الإجمالي: 124848 دولار

5- منطقة ماكاو الإدارية الخاصة:

- نصيب الفرد من الناتج المحليّ الإجمالي: 89558 دولار. (CNBC)

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