دولة عربيّة ضمنها.. قائمة بأغنى 5 دولٍ من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي

نشرت شبكة "cnbc" تقريراً كشفت فيه عن قائمة بأغنى 5 دولٍ في العالم عام 2023، وذلك بحسب نصيب الفرد من النّاتج المحلي الإجمالي.



Advertisement وفي ما يلي تلك القائمة إستناداً لتصنيف "global finance":



1- إيرلندا:



- نصيب الفرد من الناتج المحليّ الإجمالي: 145196 دولار



2- لوكسمبورغ:



- نصيب الفرد من الناتج المحليّ الإجمالي: 142490 دولار



3- سنغافورة:



- نصيب الفرد من الناتج المحليّ الإجمالي: 133895 دولار



4- قطر:



- نصيب الفرد من الناتج المحليّ الإجمالي: 124848 دولار



5- منطقة ماكاو الإدارية الخاصة:



- نصيب الفرد من الناتج المحليّ الإجمالي: 89558 دولار. (CNBC)

