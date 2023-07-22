دولة عربيّة ضمنها.. قائمة بأغنى 5 دولٍ من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي

نشرت شبكة "cnbc" تقريراً كشفت فيه عن قائمة بأغنى 5 دولٍ في العالم عام 2023، وذلك بحسب نصيب الفرد من النّاتج المحلي الإجمالي.
وفي ما يلي تلك القائمة إستناداً لتصنيف "global finance":
1- إيرلندا:
- نصيب الفرد من الناتج المحليّ الإجمالي: 145196 دولار
2- لوكسمبورغ:
- نصيب الفرد من الناتج المحليّ الإجمالي: 142490 دولار
3- سنغافورة:
- نصيب الفرد من الناتج المحليّ الإجمالي: 133895 دولار
4- قطر:
- نصيب الفرد من الناتج المحليّ الإجمالي: 124848 دولار
5- منطقة ماكاو الإدارية الخاصة:
- نصيب الفرد من الناتج المحليّ الإجمالي: 89558 دولار. (CNBC)