سبوتيفاي قد تزيد من تعرفة الاشتراكات

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من المتوقع أن ترفع سبوتيفاي سعر خدمة الاشتراك في الموسيقى المتميزة في الولايات المتحدة دولاراً شهرياً في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، وفقاً لتقرير لصحيفة وول ستريت جورنال.ويقول التقرير إن زيادات مماثلة في الأسعار ستتبع في جميع أنحاء العالم في الأشهر المقبلة.وكانت سبوتيفاي واحدة من آخر خدمات بث الموسيقى التي حافظت على سعر 10 دولارات شهرياً، وسيتبع الانتقال إلى 11 دولاراً الزيادات المماثلة من آبل ميوزك (الآن 11 دولاراً) ويوتيوب ميوزك (الآن 14 دولاراً، ولكنها تتضمن YouTube Premium). وفي وقت سابق من هذا الشهر، توقفت الشركة عن السماح للمشتركين بالدفع من خلال متجر التطبيقات، نتيجة نزاع طويل الأمد مع شركة آبل حول الرسوم.وتعتبر سبوتيفاي خدمة البث الأكثر شيوعاً، مع 210 مليون مشترك مدفوع في جميع أنحاء العالم، وفقاً لشركة Statista. وتقدم أكثر من 100 مليون مقطع صوتي (بتنسيق OGG) وميزات مثل البودكاست والكتب الصوتية.وتحدثت سبوتيفاي عن اشتراكها المتميز هاي فاي منذ 2021، مع صوت بلا ضياع، لكنها لم تقدمه بعد. بالمقابل قدمت نسخة مدعومة بالإعلانات منذ 2018، بحسب موقع سي نت.