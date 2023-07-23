ترقبوا.. هذا ما سيشهده "واتساب" قريباً

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وتتيح واتساب، المملوكة لشركة ميتا، إجراء مكالمات الفيديو لما يصل إلى 32 جهة اتصال في الوقت ذاته، ولكنها تتيح بدء المكالمات بسبع جهات اتصال فقط، وبعد بدء المكالمة يمكن للعدد المتبقي إلى 32 الانضمام إلى المكالمة.والآن، وجد موقع WABetaInfo، المتخصص في رصد الميزات التجريبية في واتساب، أن الخدمة تختبر رفع عدد جهات الاتصال التي يمكن معها بدء مكالمة مرئية جماعية إلى 15 شخصاً، وذلك في الإصدار التجريبي ذي الرقم 2.23.15.14 من تطبيق واتساب لنظام أندرويد، وفي الإصدار ذي الرقم 23.15.1.70 من تطبيق واتساب لنظام آي أو إس.ونشر الموقع لقطة شاشة تؤكد أنه يمكن اختيار ما يصل إلى 15 جهة اتصال عند إنشاء مكالمة مرئية جماعية، وبعد بدء المكالمة يمكن للآخرين الانضمام إليها.ويُعتقد أن الهدف الرئيسي من هذا التحديث هو تمكين المستخدمين من اختيار المزيد من المشاركين أثناء إعداد المكالمة الجماعية.يُشار إلى أن اختبار هذه الميزة يأتي بُعيد إطلاق تطبيق واتساب الرسمي للساعات الذكية العاملة بنظام التشغيل (وير أو إس) WearOS، وذلك بعد مدة تجريبية استمرت أشهراً.كذلك، يأتي الاختبار بعد إضافة ميزة جديدة تتيح للمستخدمين بدء دردشات مع أشخاص مجهولين من خلال البحث عن أرقام هواتفهم، من دون حفظها في دفتر العناوين.