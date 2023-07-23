لمستخدمي "تيلغرام".. إليكم هذا الخبر

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وأعلن بافيل دوروف، المدير التنفيذي لـ"تيلغرام"، الشهر الماضي عن إضافة ميزة القصص مع أن الشركة كانت تعارض إضافتها، لكن الطلبات المتكررة من المستخدمين جعلتها تعيد النظر في الأمر لتختار تلبية طلباتهم.واعترف دوروف بوجود بعض الشكوك الداخلية بشأن كون القصص فكرة جيدة، لكنه قال إنه "لم يعد بإمكان الفريق تخيل تيلغرام بدونها".وقال دوروف أواخر شهر حزيران الماضي إن "تيلغرام" تعتزم إضافة ميزة القصص مطلع شهر تموز الجاري، ولكنها لم تفعل، ولكنها الآن بدأت إضافتها للمشتركين في خدمتها المأجورة (تيلغرام بريميوم).تجدر الإشارة إلى أن خدمة "تيلغرام" تعد من المتأخرين في دعم ميزة القصص، فبعد أن ساهم تطبيق سناب شات في إثارة شعبيتها، أخذت التطبيقات الأخرى على مدى السنوات الماضية تضيفها إلى تطبيقاتها وخدماتها، فكانت البداية من "إنستغرام"، ثم "فيسبوك"، ثم "واتساب"، وصولاً إلى "تيك توك"، و"تويتر" وغيرها من المنصات.