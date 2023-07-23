أكبر مصنع للسيارات في أوروبا.. "تسلا" تتحدى "فولكس فاغن"

تعتزم شركة "تسلا" الأميركية تحويل مصنعها في العاصمة الألمانية برلين إلى أكبر مصنع للسيارات في أوروبا.



وتقدمت تسلا بطلب لمضاعفة الطاقة الإنتاجية لمصنعها بالقرب من برلين إلى مليون سيارة كهربائية سنويا، وفقا لما ذكرته شبكة "سي أن أن"، الجمعة.

Advertisement



وتريد الشركة أيضا استخدام المصنع، الذي يقع على بعد حوالي 30 كيلومترا جنوب شرقي العاصمة الألمانية، لتصنيع المزيد من خلايا البطاريات.



وإذا تمت الموافقة على طلب تسلا، فسيصبح مصنع Gigafactory قادرا على إنتاج سعة تخزين للبطاريات تبلغ "100 غيغاوات ساعة" سنويا، بزيادة من "50 غيغاوات ساعة" في الوقت الحالي.





وقد يعني التوسع أيضا أن تسلا ستدخل في منافسة شرسة مع فولكس فاغن التي تعتبر أكبر شركة لصناعة السيارات في أوروبا، للحصول على شريحة أكبر من سوق السيارات الكهربائية العالمية.