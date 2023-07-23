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تكنولوجيا وعلوم
رغم تراجع مستخدمي ثريدز لـ13 مليونا.. زوكربيرغ يعلن التحدي مجددا
Lebanon 24
23-07-2023
|
12:17
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رغم تراجع مستخدميه بشدة، تحدى رئيس "ميتا" مارك زوكربيرغ شركة "تويتر" مجددا قائلا إن هناك حاجة لتطبيق للمحادثات العامة يستقطب فيه مليار مستخدم وأن "تويتر" فشل هي هذه المهمة حتى الآن.
وشهد تطبيق مواقع التواصل الاجتماعي "ثريدز" ، المملوك لشركة "Meta" انخفاضًا بنسبة 70٪ تقريبًا في عدد المستخدمين النشطين يوميًا منذ ذروته في 7 تموز، وفقًا لشركة أخبار السوق "Sensor Tower"، مما أفسد انطلاقتهم المتفجرة قبل أسبوعين فقط وأصبح التطبيق شاحبًا بالمقارنة مع توهج "تويتر"، عملاق التواصل الاجتماعي، وفقا لموقع "فوربس" الأميركي.
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ويبلغ عدد المستخدمين النشطين يوميًا في "ثريدز" حوالي 13 مليون، انخفاضًا من 44 مليونًا في 7 تموز وبات متوسط الوقت اليومي الذي يقضيه المستخدم على التطبيق هو أربع دقائق، وهو ما يقل عن ذروة يوم الإطلاق البالغة 19 دقيقة، وفقًا لـ "Sensor Tower".
ويأتي ذلك بعد أن ذكرت الشركة أنها سجلت 100 مليون اشتراك في غضون أسبوع بعد إطلاق المنصة في 5 تموز.
وبالمقارنة، لدى "تويتر" حوالي 200 مليون مستخدم نشط يوميًا ويبلغ متوسط الوقت الذي يقضيه المستخدم على المنصة 30 دقيقة. وتعمل منصتا الوسائط الاجتماعية بشكل مشابه، لكن "ثريدز" تفتقد بعض الميزات المهمة لصالح "تويتر" ، بما في ذلك وظائف سطح المكتب والقدرة على البحث عن الموضوعات بدلاً من المستخدمين فقط.
وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن المديرين التنفيذيين في "Meta" قالوا إنهم يتوقعون انخفاضًا في الاستخدام، ويخططون لميزات جديدة لإبقاء المستخدمين على التطبيق.
وتم إطلاق "ثريدز" في 5 تموز، مما يسمح للمستخدمين بالتسجيل باستخدام حساباتهم من منصة التواصل الاجتماعي الأخرى التابعة لشركة "ميتا" مع وجود أكثر من ملياري مستخدم شهريًا ، حيث من المحتمل أن تكون شعبية "Instagram" قد ساعدت في زيادة الاشتراكات المبكرة في "ثريدز".
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