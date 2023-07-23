الكشف عن ميزات كاميرا سامسونغ إس 24 المنتظر

قد لا تشهد سلسلة غالاكسي إس 24 المقبلة من سامسونغ، المقرر إطلاقها العام المقبل، أي تحسينات في كاميرا السيلفي وفقاً لتسريبات جديدة.



ويشاع أن غالاكسي إس 24 ألترا يحتوي على كاميرا 5x telephoto، لتحل محل وحدة التقريب 3x، في حين أن كاميرات السيلفي في غالاكسي إس 24 ألترا، بالإضافة إلى طرازات Vanilla و Plus في التشكيلة، ستظل كما هي من دون تغيير من حيث الأجهزة.

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وأفاد المنشور الهولندي GalaxyClub أن سامسونغ تخطط للاحتفاظ بكاميرا سيلفي بدقة 12 ميغابكسل من مجموعة غالاكسي إس 24 لطرازات غالاكسي إس 24 و غالاكسي إس 24 + و غالاكسي إس 24 ألترا، ومع ذلك.. هناك احتمال أن سلسلة إس 24 لا يزال بإمكانها تقديم إمكانات محسنة للصور الشخصية من خلال تحسينات البرامج.



وعلى الجانب الإيجابي، من المتوقع أن تستمر سامسونغ في استخدام مستشعر 200 ميغا بيكسل الرائع من غالاكسي إس 23 ألترا لجهاز غالاكسي إس 24 ألترا القادم، بالإضافة إلى ذلك، من المرجح أن تتلقى سرعات الشحن لطرازي S24 + و S24 Ultra دفعة إضافية، حيث تخطط الشركة الكورية لاعتماد تقنية البطاريات المكدسة، ما قد يزيد سرعات الشحن من 45 واط إلى 65 واط.. ولسوء الحظ، لن يشهد غالاكسي إس 24 القياسي سوى تحسن طفيف، حيث يصل إلى سرعة شحن تصل إلى 25 واط، بحسب صحيفة هيندوستان تايمز.

وفي حين أن عشاق صور السيلفي قد يشعرون بخيبة أمل بسبب عدم وجود ترقية للأجهزة في الكاميرات الأمامية، إلا أن تحسينات برامج سامسونغ قد تؤدي إلى تحسين أداء الصور لسلسلة غالاكسي إس 24.



وبالإضافة إلى ترقيات الأجهزة، تعمل سامسونغ أيضاً على دمج تقنية الذكاء الاصطناعي في سلسلة غالاكسي إس 24، وتعمل الشركة على تطوير قدرات الذكاء الاصطناعي خصيصاً لهذه المجموعة.



والجدير بالذكر أن تقنية الذكاء الاصطناعي تختلف عن المساعد الافتراضي بيكسبي من سامسونغ، على الرغم من عدم الكشف عن التفاصيل الدقيقة حول تنفيذها في هذا الوقت.