تشات جي بي تي يصبح أكثر بطؤاً

وجد باحثون في جامعة ستانفورد وجامعة كاليفورنيا في بيركلي، أن أداء برامج تشات جي بي تي قد انخفض بشكل كبير بمرور الوقت، ما يجعله أقل دقة.



حلل فريق الباحثين إصدارات مختلفة من تشات جي بي تي اعتباراً من آذار 2023 وحزيران 2023، لإصدارات تشات جي بي تي 3.5 و تشات جي بي تي 4 في أربع مهام أساسية، وقد طوروا معايير لتقييم كفاءة النموذج في حل مسائل الرياضيات، والإجابة على الأسئلة الحساسة، وإنشاء الكود.

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وكشفت الاختبارات عن تراجع كبير في الأداء بين الإصدارات بمرور الوقت، في آذار كان تشات جي بي تي 4 قادراً على تحديد الأعداد الأولية بمعدل دقة يبلغ 97.6٪، ولكن في حزيران تمكن تشات جي بي تي فقط من الإجابة على 12 سؤالاً بشكل صحيح.

عندما تعلق الأمر بإنشاء بضعة أسطر من التعليمات البرمجية، كان أداء تشات جي بي تي ضعيفاً مرة أخرى، ووجدت الدراسة أيضاً أن الإصدار الأحدث من البرنامج رفض الإجابة على بعض الأسئلة الحساسة.

وعزا الباحثون، التراجع في أداء تشات جي بي تي، إلى أن المطورين يستخدمون عدة نماذج أصغر من الروبوت وأكثر تخصصاً بتكلفة أقل.

يذكر أنه على مدار الأشهر القليلة الماضية، لجأ العديد من المستخدمين إلى وسائل التواصل الاجتماعي، والمنتديات للشكوى من أن أداء تشات جي بي تي بات منخفضاً، وفق ما أوردت صحيفة إنديان إكسبرس.