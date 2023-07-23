"الإيموجي" أداة جديدة في المنافسة بين مالكي فيسبوك وتويتر

تبادل مالكا تطبيقي ثريدز وتويتر، مارك زوكربيرغ وإيلون ماسك، الردود الساخرة باستخدام الإيموجي، في شكل جديد للتنافس بين المليارديرين الشهيرين.



ونشرت مبرمجة لدى ثريدز منشوراً تسخر فيه من تغريدة ماسك التي أكد فيها أنه "يمكن للعديد من الحسابات كسب آلاف الدولارات شهرياً من مشاركة عائدات الإعلانات"، من خلال الإشارة إلى أنه يمكنها فعل ذلك و"إنفاق هذا المال على جلسات العلاج للبقاء في الموقع. أو المغادرة وتوفير حاجة الذهاب للعلاج بشكل كامل".

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ولاحقاً رد مارك بصورة تعبيرية ضاحكة.

وتساءل أحد المستخدمين عن "كيفية إفلات زوكربيرغ من الملاحقة بعد خسارته 10 مليارات دولارات على نظام الميتافيرس"، ليرد ماسك بنفس طريقة زميله الملياردير، بنشر صورة تعبيرية ضاحكة، قبل أن يعقب "كم هو غير منطقي أن فيسبوك وإنستغرام بإمكانهما حرق 10 مليارات دولار على هذا الهراء ويفلتان من العقاب. هل يحتاج أي شخص بالفعل العمل هناك؟".

وعن احتفال زوكربيرغ اليوم بترشيحه للمنافسة على الحزام الأزرق في لعبة الـ"جوجيتسو"، رد ماسك ساخراً "مضحك جداً وجود أحزمة بألوان مختلفة".