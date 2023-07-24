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تكنولوجيا وعلوم

على غرار "لينكد إن".. تويتر ستسمح للشركات بنشر وظائف شاغرة لديها

Lebanon 24
24-07-2023 | 00:10
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تعمل منصة تويتر على ميزة جديدة تتيح لحسابات المؤسسات الموثقة الإعلان عن الوظائف الخالية المتاحة لديها، كما تتيح للمستخدمين رؤيتها والبحث عنها داخل المنصة.

ولم تعلن تويتر عن هذه الميزة بشكل رسمي حتى الآن، لكن هناك العديد من الدلائل التي تشير إلى قرب إطلاقها، ومنها إنشاء تويتر حساب "TwitterHiring@" وهو حساب موثق خاص بالميزة المنتظرة أُنشئ حديثًا، كما مكنت تويتر بعض المؤسسات، مثل مؤسسة "ورك ويك Workweek" من الوصول إلى هذه الميزة ونشر قوائم بفرص العمل المتاحة لديها.
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ووفقًا للقطات الشاشة المنشورة، فإن تويتر ستسمح للشركات والمنظمات بنشر 5 وظائف متاحة بحد أقصى بشكل مبدئي، مع إمكانية الوصول إلى عدد ضخم من المستخدمين.

يذكر أن سعر الاشتراك الشهري لحسابات المؤسسات الموثقة في تويتر يبلغ ألف دولارٍ شهريًا، إضافة إلى 50 دولارًا أخرى لكل حساب آخر تابع للشركة، وسوف تتوفر ميزة الإعلان عن فرص العمل لتلك الحسابات بدون أية تكاليف إضافية، كما سيكون بإمكانية باقي المستخدمين رؤية الوظائف المتاحة.
وكان إيلون ماسك، مالك منصة تويتر، قد أبدى سابقًا اهتمامه بإضافة مزايا متعلقة بالوظائف إلى المنصة، كما اشترت تويتر نفسها منصة التوظيف عبر الإنترنت "لاسكي Laskie"، وهي تُعد أول صفقة كبرى لتويتر تحت قيادة ماسك.

وتضع هذه الميزة تويتر في منافسة مباشرة مع منصات أخرى متخصصة مثل شبكة التواصل الاجتماعى المهنية "لينكد إن"، المملوكة لشركة مايكروسوفت.
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