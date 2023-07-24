27
o
بيروت
28
o
طرابلس
31
o
صور
28
o
جبيل
30
o
صيدا
29
o
جونية
26
o
النبطية
26
o
زحلة
25
o
بعلبك
28
o
بشري
28
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
على غرار "لينكد إن".. تويتر ستسمح للشركات بنشر وظائف شاغرة لديها
Lebanon 24
24-07-2023
|
00:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
تعمل منصة تويتر على ميزة جديدة تتيح لحسابات المؤسسات الموثقة الإعلان عن الوظائف الخالية المتاحة لديها، كما تتيح للمستخدمين رؤيتها والبحث عنها داخل المنصة.
ولم تعلن تويتر عن هذه الميزة بشكل رسمي حتى الآن، لكن هناك العديد من الدلائل التي تشير إلى قرب إطلاقها، ومنها إنشاء تويتر حساب "TwitterHiring@" وهو حساب موثق خاص بالميزة المنتظرة أُنشئ حديثًا، كما مكنت تويتر بعض المؤسسات، مثل مؤسسة "ورك ويك Workweek" من الوصول إلى هذه الميزة ونشر قوائم بفرص العمل المتاحة لديها.
Advertisement
ووفقًا للقطات الشاشة المنشورة، فإن تويتر ستسمح للشركات والمنظمات بنشر 5 وظائف متاحة بحد أقصى بشكل مبدئي، مع إمكانية الوصول إلى عدد ضخم من المستخدمين.
يذكر أن سعر الاشتراك الشهري لحسابات المؤسسات الموثقة في تويتر يبلغ ألف دولارٍ شهريًا، إضافة إلى 50 دولارًا أخرى لكل حساب آخر تابع للشركة، وسوف تتوفر ميزة الإعلان عن فرص العمل لتلك الحسابات بدون أية تكاليف إضافية، كما سيكون بإمكانية باقي المستخدمين رؤية الوظائف المتاحة.
وكان إيلون ماسك، مالك منصة تويتر، قد أبدى سابقًا اهتمامه بإضافة مزايا متعلقة بالوظائف إلى المنصة، كما اشترت تويتر نفسها منصة التوظيف عبر الإنترنت "لاسكي Laskie"، وهي تُعد أول صفقة كبرى لتويتر تحت قيادة ماسك.
وتضع هذه الميزة تويتر في منافسة مباشرة مع منصات أخرى متخصصة مثل شبكة التواصل الاجتماعى المهنية "لينكد إن"، المملوكة لشركة مايكروسوفت.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
الدولار يستمرّ بالارتفاع.. هذا ما سجّله عصراً
Lebanon 24
الدولار يستمرّ بالارتفاع.. هذا ما سجّله عصراً
10:06 | 2023-07-23
23/07/2023 10:06:50
Lebanon 24
Lebanon 24
"صيرفة" ترحل مع سلامة: تحليق الدولار من دونها تهويل أو حقيقة؟
Lebanon 24
"صيرفة" ترحل مع سلامة: تحليق الدولار من دونها تهويل أو حقيقة؟
04:00 | 2023-07-23
23/07/2023 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يؤلم الفنانة الشهيرة.. رحل والدها بعد صراع مع المرض
Lebanon 24
الموت يؤلم الفنانة الشهيرة.. رحل والدها بعد صراع مع المرض
08:00 | 2023-07-23
23/07/2023 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع خلال ساعات صباح الأحد.. كم بلغ سعره؟
Lebanon 24
الدولار يرتفع خلال ساعات صباح الأحد.. كم بلغ سعره؟
02:59 | 2023-07-23
23/07/2023 02:59:55
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا تُريد إسرائيل حرباً بشدّة مع "حزب الله"؟
Lebanon 24
لماذا تُريد إسرائيل حرباً بشدّة مع "حزب الله"؟
05:00 | 2023-07-23
23/07/2023 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
02:09 | 2023-07-24
"واتساب" تطلق خاصية تشغيل التطبيق على الساعات الذكية بلا هاتف
00:14 | 2023-07-24
"تويتر" يودع عصفوره الأزرق اليوم
23:00 | 2023-07-23
"الإيموجي" أداة جديدة في المنافسة بين مالكي فيسبوك وتويتر
16:00 | 2023-07-23
تشات جي بي تي يصبح أكثر بطؤاً
14:56 | 2023-07-23
أرقام "ثريدز" تتراجع... و"زوكربيرغ" يصرّ على التحدي
14:00 | 2023-07-23
الكشف عن ميزات كاميرا سامسونغ إس 24 المنتظر
فيديو
نيزك يضيء سماء ولايات أميركية ويُثير الرعب.. هل اقتربت نهاية العالم؟ (فيديو)
Lebanon 24
نيزك يضيء سماء ولايات أميركية ويُثير الرعب.. هل اقتربت نهاية العالم؟ (فيديو)
02:07 | 2023-07-24
24/07/2023 09:30:28
Lebanon 24
Lebanon 24
مقتل مدرب رميا بالرصاص في مباراة بالمكسيك.. وفيديو يوثق الحادثة
Lebanon 24
مقتل مدرب رميا بالرصاص في مباراة بالمكسيك.. وفيديو يوثق الحادثة
23:42 | 2023-07-23
24/07/2023 09:30:28
Lebanon 24
Lebanon 24
قُبلة جريئة بين النجم السوري والمُمثلة اللبنانية تُشعل مواقع التواصل.. والجمهور غاضب! (فيديو)
Lebanon 24
قُبلة جريئة بين النجم السوري والمُمثلة اللبنانية تُشعل مواقع التواصل.. والجمهور غاضب! (فيديو)
00:26 | 2023-07-22
24/07/2023 09:30:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact