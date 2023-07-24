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تكنولوجيا وعلوم
"تويتر" يودع عصفوره الأزرق اليوم
Lebanon 24
24-07-2023
|
00:14
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أعلن الملياردير الأميركي إيلون ماسك إنه يتطلع لتغيير شعار منصة تويتر للتواصل الاجتماعي خلال الساعات المقبلة.
وكتب مالك المنصة "سنودع قريباً العلامة التجارية لتويتر، وتدريجياً كل الطيور".
وأضاف ماسك في تغريدة: "إذا نشر شعار يتمتع بقدر كاف من الجودة الليلة، سنطلقه حول العالم غداً".
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وأوضح في منشورات لاحقة أن الشعار الجديد سيتجسد في حرف X، معلقاً "تجسيد العيوب فينا يجعلنا فريدين".
وأشارت وثيقة في نيسان الماضي إلى أن شركة تويتر اندمجت مع شركة تسمى "إكس كورب" (X Corp)، وأن تويتر "لم تعد موجودة" بوصفها شركة مستقلة.
وبعد هذا الإعلان، شارك ماسك في جلسة صوتية "سبايس" كانت تجري، حيث تحدث عن الأمر بشكل مقتضب.
وأكد أن الشعار الجديد سيظهر حتمياً خلال الساعات المقبلة، وأن هذا القرار تأخر كثيراً. وتابع "سنزيل العصفور الأزرق بواسطة مشاعل نيران" لأن عصفور تويتر الأزرق "لا بد من إزالته بطريقة ما".
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