Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

"تويتر" يودع عصفوره الأزرق اليوم

Lebanon 24
24-07-2023 | 00:14
A-
A+
Doc-P-1090467-638257798282696462.jpg
Doc-P-1090467-638257798282696462.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن الملياردير الأميركي إيلون ماسك إنه يتطلع لتغيير شعار منصة تويتر للتواصل الاجتماعي خلال الساعات المقبلة.

وكتب مالك المنصة "سنودع قريباً العلامة التجارية لتويتر، وتدريجياً كل الطيور".

وأضاف ماسك في تغريدة: "إذا نشر شعار يتمتع بقدر كاف من الجودة الليلة، سنطلقه حول العالم غداً".
Advertisement

وأوضح في منشورات لاحقة أن الشعار الجديد سيتجسد في حرف X، معلقاً "تجسيد العيوب فينا يجعلنا فريدين".

وأشارت وثيقة في نيسان الماضي إلى أن شركة تويتر اندمجت مع شركة تسمى "إكس كورب" (X Corp)، وأن تويتر "لم تعد موجودة" بوصفها شركة مستقلة.

وبعد هذا الإعلان، شارك ماسك في جلسة صوتية "سبايس" كانت تجري، حيث تحدث عن الأمر بشكل مقتضب.

وأكد أن الشعار الجديد سيظهر حتمياً خلال الساعات المقبلة، وأن هذا القرار تأخر كثيراً. وتابع "سنزيل العصفور الأزرق بواسطة مشاعل نيران" لأن عصفور تويتر الأزرق "لا بد من إزالته بطريقة ما".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
02:09 | 2023-07-24
00:10 | 2023-07-24
23:00 | 2023-07-23
16:00 | 2023-07-23
14:56 | 2023-07-23
14:00 | 2023-07-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website