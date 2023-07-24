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تكنولوجيا وعلوم
"واتساب" تطلق خاصية تشغيل التطبيق على الساعات الذكية بلا هاتف
Lebanon 24
24-07-2023
|
02:09
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طرحت خدمة "واتساب" المملوكة لشركة "ميتا" إصداراً جديداً يعمل على الساعات الذكية العاملة بنظام تشغيل WearOS، ويسمح للمستخدمين بالرد على الرسائل بالكتابة النصية أو التسجيلات الصوتية، واستخدام الرموز التعبيرية دون حاجة لوجود هواتفهم معهم.
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وأعلن مارك زوكربيرغ، مدير ومؤسس شركة "ميتا"، عبر قناته على إنستغرام، أن الإصدار الجديد يسمح لمستخدمي الساعات الذكية التي تعمل بنظام WearOS 3 باستقبال المكالمات الصوتية أيضاً على "واتساب" عبر الساعات.
ولم تطلق "واتساب" حتى الأن هذا الإصدار لساعات أبل، ما يجعل الإصدار الجديد ميزة فريدة للساعات العاملة بنظام تشغيل غوغل.
وتسمح أبل لمستخدمي ساعاتها الذكية باستقبال إشعارات رسائل "واتساب" والرد عليها من خلال الساعات بعد ضبط إعداداتها لإظهار الإشعارات بشكل مناسب، لكن من المتوقع أن تطلق خدمة التراسل الفوري تطبيقاً مخصصاً لساعات أبل قريباً.
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