Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

"واتساب" تطلق خاصية تشغيل التطبيق على الساعات الذكية بلا هاتف

Lebanon 24
24-07-2023 | 02:09
A-
A+
Doc-P-1090501-638257865925055220.jpg
Doc-P-1090501-638257865925055220.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
طرحت خدمة "واتساب" المملوكة لشركة "ميتا" إصداراً جديداً يعمل على الساعات الذكية العاملة بنظام تشغيل WearOS، ويسمح للمستخدمين بالرد على الرسائل بالكتابة النصية أو التسجيلات الصوتية، واستخدام الرموز التعبيرية دون حاجة لوجود هواتفهم معهم.
Advertisement

وأعلن مارك زوكربيرغ، مدير ومؤسس شركة "ميتا"، عبر قناته على إنستغرام، أن الإصدار الجديد يسمح لمستخدمي الساعات الذكية التي تعمل بنظام WearOS 3 باستقبال المكالمات الصوتية أيضاً على "واتساب" عبر الساعات.

ولم تطلق "واتساب" حتى الأن هذا الإصدار لساعات أبل، ما يجعل الإصدار الجديد ميزة فريدة للساعات العاملة بنظام تشغيل غوغل.

وتسمح أبل لمستخدمي ساعاتها الذكية باستقبال إشعارات رسائل "واتساب" والرد عليها من خلال الساعات بعد ضبط إعداداتها لإظهار الإشعارات بشكل مناسب، لكن من المتوقع أن تطلق خدمة التراسل الفوري تطبيقاً مخصصاً لساعات أبل قريباً.
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
04:30 | 2023-07-24
04:20 | 2023-07-24
03:01 | 2023-07-24
00:14 | 2023-07-24
00:10 | 2023-07-24
23:00 | 2023-07-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website